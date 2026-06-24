ICC Rankings: गिल ने कोहली को पछाड़ा, मैट हेनरी ने 36 साल बाद न्यूजीलैंड को दिलाया पहला स्थान
शुभमन गिल वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर, बुमराह और हेनरी टेस्ट गेंदबाजी में शीर्ष पर पहुंचे.
Published : June 24, 2026 at 5:36 PM IST
दुबई: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा जारी की गई ताजा रैंकिंग में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने इतिहास रच दिया है. वो बुमराह के साथ संयुक्त रूप से नंबर-1 टेस्ट गेंदबाद बन गे हैं.
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की 253 रन की जीत में 11 विकेट लेने वाले हेनरी और बुमराह के 870 अंक हैं. इसलिए वो पहले स्थान पर हैं. खास बात ये है कि जैक कोवी और रिचर्ड हैडली के बाद 36 वर्षों में पहली बार न्यूजीलैंड का कोई तेज गेंदबाज टेस्ट में शीर्ष पर पहुंचा है. वहीं इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट फिर से टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं.
गिल ने कोहली को पछाड़ा
भारतीय कप्तान शुभमन गिल आईसीसी की ताजा वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग में तीन पायदान ऊपर दूसरे स्थान पर पहुंच गए. गिल के 791 पॉइंट्स हैं जो अब न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल से केवल 24 रेटिंग अंक पीछे हैं. भारतीय कप्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ हाल में समाप्त हुई तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन किया था जिसका उन्हें फायदा मिला है. उन्हें अंतिम मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला लेकिन उन्होंने पहले दो मैचों में 84 और 154 रन बनाए थे.
A new challenger for Jasprit Bumrah at the top of the Test bowling charts as an England veteran regains his place as the No.1 batter on a big update to the ICC Men's Test Player Rankings 😲— ICC (@ICC) June 24, 2026
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विराट कोहली की रैंकिंग में नुकसान
विराट कोहली मांसपेशियों में खिंचाव के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ श्रृंखला में नहीं खेल पाए थे. इससे उन्हें अक पायदान का नुकसान हुआ और वह तीसरे स्थान पर खिसक गए. रोहित शर्मा चौथे स्थान पर बने हुए हैं. श्रेयस अय्यर एक स्थान ऊपर 14वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि केएल राहुल दो स्थान नीचे 11वें स्थान पर खिसक गए.
वनडे में गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले स्थान पर बने हुए हैं, जबकि वो टी20 में भी गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं. वहीं टी20 में बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत का दबदबा है. क्योंकि पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा और दूसरे स्थान पर ईशान किशन हैं.