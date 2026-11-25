ICC रैंकिंग: टेस्ट में बुमराह नंबर-2 गेंदबाज, पंत-गिल और जायसवाल टॉप-10 में बरकरार
ICC की ताज रैंकिंग में साउथ अफ्रीका और भारत के खिलाड़ियों में काफी सुधार हुआ है.
Published : November 25, 2026 at 3:52 PM IST
ICC Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को ताज रैंकिंग जारी कर दी है. टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ीयों की रैंकिंग में काफी सुधार देखने को मिल रहा है.
बुमराह दूसरे नंबर के गेंदबाज
भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट गेंदबाजों की सूची में तीन स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पांच विकेट झटके थे. उनके साथ इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन भी बराब रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं. जबकि ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क दोनों गेंदबाजों से 25 रेटिंग पॉइंट्स ज्यादा लेकर 881 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. साउथ अफ्रीका मार्को जेनसन तीसरे नंबर पर हैं.
इसके अलावा हाल ही में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन के चलते दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को भी काफी फायदा मिला है. वो दो स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गए हैं. रबाडा ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में आठ विकेट लिए थे.
टेस्ट में बल्लेबाजों की रैंकिंग
ताजा अपडेट के बाद भारतीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिला है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 128 रन बनाने वाले ऋषभ पंत छठे स्थान पर पहुंच गए हैं. 98 रन बनाने वाले शुभमन गिल सातवें स्थान पर हैं, जबकि 85 रन के साथ यशस्वी जायसवाल नौवें स्थान पर हैं. यही तीनों टॉप 10 बल्लेबाजों की सूची में बने हुए हैं. इसके अलावा केएल राहुल चार स्थान की छलांग लगाकर 25वें नंबर पर आ गए हैं. वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने सबसे बड़ी छलांग लगाई है और 15 स्थान ऊपर चढ़कर 39वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा तीसरे स्थान पर आ गए हैं.
भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले न्यूजीलैंड के हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स को भी बड़ा फायदा हुआ है. निकोल्स 10 स्थान ऊपर चढ़कर बल्लेबाजों की रैंकिंग में 30वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि ग्लेन फिलिप्स 13 स्थान की छलांग लगाकर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं. इंग्लैंड के हैरी ब्रूक टेस्ट में नंबर वन बल्लेबाज बने हुए हैं जबकि जो रूट दूसरे स्थान पर हैं.
व्हाइट-बॉल रैंकिंग में भी बदलाव हुए
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में वनडे और टी20 के बल्लेबाजों और गेंदबाजों में भी बदलाव हुए हैं, जिसमें इंग्लैंड के कई खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय सुधार किया है. वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में, 133 रन बनाने के बाद बेन डकेट तीन स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन अब वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 23वें स्थान पर हैं, जबकि लियाम डॉसन 39वें नंबर पर आ गए हैं.
वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं. जबकि न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं. वहीं गेंदबाजी में अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर वन वनडे बॉलर हैं. साउथ अफ्रीका के केशव महाराज दूसरे स्थान पर और पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी तीसरे स्थान पर हैं. हैरत की बात ये है कि टॉप टेन गेंदबाजों में भारत का एक भी गेंदबाज नहीं है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीय गेंदबाज 15वें स्थान पर हैं
T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर बने हुए हैं. जबकि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान दूसरे और ईशान किशन तीसरे नंबर पर हैं. वहीं गेंदबाजी में राशिद खान पहले और इंग्लैंड के लेग-स्पिनर आदिल रशीद दूसरे स्थान पर हैं. जबकि पाकिस्तान के अबरार अहमद तीसरे नंबर पर हैं.