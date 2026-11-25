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ICC रैंकिंग: टेस्ट में बुमराह नंबर-2 गेंदबाज, पंत-गिल और जायसवाल टॉप-10 में बरकरार

जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ( IANS )

ICC Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को ताज रैंकिंग जारी कर दी है. टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय और साउथ अफ्रीकी खिलाड़ीयों की रैंकिंग में काफी सुधार देखने को मिल रहा है.

बुमराह दूसरे नंबर के गेंदबाज

भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टेस्ट गेंदबाजों की सूची में तीन स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पांच विकेट झटके थे. उनके साथ इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन भी बराब रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं. जबकि ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क दोनों गेंदबाजों से 25 रेटिंग पॉइंट्स ज्यादा लेकर 881 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. साउथ अफ्रीका मार्को जेनसन तीसरे नंबर पर हैं.