बिन खेले ही रोहित शर्मा के सिर सजा ताज, सिर्फ 7 दिन में वनडे रैंकिंग में हासिल किया शीर्ष स्थान
ICC Ranking: भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बगैर मैच खेले नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए. आइए उनकी रैंकिंग के बारे में जानते हैं.
Published : November 26, 2025 at 4:03 PM IST
हैदराबाद : इंडियन क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक बार फिर खास मुकाम हासिल कर लिया है. रोहित शर्मा अभी क्रिकेट के एक्शन से दूर हैं. हिटमैन 30 नवंबर से क्रिकेट के मैदान पर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे. जब वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में अपना जलवा बिखेरेंगे. लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में एक बार फिर से धमाल मचा दिया है.
रोहित शर्मा ने फिर से हासिल किया शीर्ष स्थान
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर एक के स्थान पर दोबारा वापस लौट आए हैं. उन्होंने फिर से अपना शीर्ष स्थान वनडे में हासिल कर लिया है. रोहित शर्मा को एक स्थान का फायदा हुआ है. हिटमैन 781 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डेरिल मिशेल को एक स्थान का नुकसान हुआ है, जिसकी बदौलत वो नंबर 2 पर पहुंच गए हैं.
\
INDIA HAVE TRIED 7 BATTERS AT NO.3 IN THE LAST 14 MONTHS. 🤯 pic.twitter.com/pLMqpeytmi— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 26, 2025
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को हुए नुकसान
डेरिल मिशेल 766 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है. मिशेल ने 7 दिन पहले ही रोहित शर्मा को वनडे रैंकिंग में पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का स्थान हासिल किया था. अब एक बार फिर रोहित शर्मा ने मिशेल को पीछे छोड़ दिया है. वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान तीसरे स्थान पर हैं. उनके नाम 764 रेटिंग प्वाइंट्स दर्ज हैं.
टॉप 10 वनडे बल्लेबाजों में शुभमन गिल (745) चौथे और विराट कोहली (725) पांचवें स्थान पर हैं, जबकि श्रेयस अय्यर (700) नौवें स्थान पर दर्ज है. वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में कुलदीप यादव भारत के एकमात्र बॉलर हैं. वो 634 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ 7वें स्थान पर हैं.
टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक शर्मा (920) नंबर 1 बल्लेबाज है. नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती (780) बने हुए हैं. जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने अपने करियर में पहली बार टी20I ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 जगह हासिल की, जो लेटेस्ट आईसीसी मेन्स टी20 प्लेयर रैंकिंग में उनके हालिया अच्छे फॉर्म को दिखाता है. रजा श्रीलंका और मेजबान पाकिस्तान के साथ चल रही ट्राई-सीरीज में अपनी टीम के लिए शानदार फॉर्म में हैं. उनका लेटेस्ट परफॉर्मेंस मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ था, जहां उन्होंने तेजी से 37 रन बनाए और नौ विकेट से हार में चार किफायती ओवर फेंके हैं.