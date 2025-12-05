ETV Bharat / sports

शेफाली वर्मा पर टिकी भारत की उम्मीद, इस बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ नाम

ICC Player of the Month Nominees: वर्ल्ड चैंपियन शेफाली वर्मा को बेस्ट महिला खिलाड़ी के तौर पर नवंबर के लिए नॉमिनेट किया गया है.

Shefali Verma
शेफाली वर्मा (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 5, 2025 at 4:09 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: आईसीसी ने नवंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनी का ऐलान कर दिया है. पुरुष और महिला केटेगरी में तीन-तीन खिलाड़ियों का नाम सामने आया है. पुरुष में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नॉमिनेशन में नहीं आया है, जबकि महिलाओं में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीतने वाली स्टार दाएं हाथ की बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने नॉमिनी में जगह बनाई है. वो इस अवार्ड को जीतने के लिए भारत की एकमात्र होप हैं.

आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नॉमिनी

शेफाली वर्मा: भारत की टीम में आखिरी समय में चुनी गईं शेफाली वर्मा ने आईसीसी महिला विश्व कप फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए और मुंबई में अपनी टीम को पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. नवंबर में अपने एकमात्र वनडे मैच में उन्होंने 78 गेंदों में शानदार 87 रन बनाए. इसी मैच में उन्होंने अपने सात ओवरों में 36 रन देकर सुने लुस और मारिजेन कैप के 2 अहम विकेट हासिल किए.

थिपाचा पुथावोंग: थाईलैंड की बाएं हाथ की स्पिनर थिपाचा पुथावोंग ने आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी जीती और टूर्नामेंट में 15 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी रहीं. उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 4.25 की इकॉनमी से 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए.

ईशा ओझा: यूएई की ऑलराउंडर ईशा ओझा ने आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के दौरान एक बार फिर मैच जिताने वाली अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया. उन्होंने साथ टी20 मैचों में 137.50 के स्ट्राइक रेट से 187 रन बनाए. UAE के नामीबिया के खिलाफ आखिरी मैच में उन्होंने नाबाद 68 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए, जिससे उनकी टीम को 28 रन से जीत मिली.

आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ नॉमिनी

साइमन हार्मर: दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर ने भारत के खिलाफ ऐतिहासिक 2-0 टेस्ट सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई. हार्मर ने कोलकाता और गुवाहाटी में खेले गए दो टेस्ट मैचों में 8.94 की शानदार औसत से 17 विकेट लिए. 36 साल के इस खिलाड़ी ने पहले टेस्ट में 8 विकेट लिए और दूसरे टेस्ट में 9 लिए. उन्हें गेंद से 17 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला.

ताइजुल इस्लाम: बांग्लादेश के बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल इस्लाम ने घरेलू परिस्थितियों में एक भरोसेमंद मैच विनर के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखी है. आयरलैंड के खिलाफ ताइजुल ने 26.30 की औसत से 13 विकेट लिए और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी अपने नाम किया.

मोहम्मद नवाज: नवाज ने पाकिस्तान की घरेलू धरती पर श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्राई-सीरीज जीत के दौरान व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया. उन्होंने 114.28 के स्ट्राइक रेट से 52 की औसत से 104 वनडे रन बनाए और 4 विकेट भी लिए हैं. इस बाएं हाथ के स्पिनर ने 52 रन बनाए और सिर्फ 12.72 की औसत से 11 विकेट लिए. श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उनके मैच जिताऊ 3-17 के प्रदर्शन ने उनके शानदार अभियान को पूरा किया और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का सम्मान दिलाया.

