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अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह पर लगा जुर्माना, भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में की थी ये बड़ी गलती

ICC penalised Hashmatullah Shahidi: हशमतुल्लाह शाहिदी ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे में 110 रनों की पारी शानदार खेली थी.

हशमतुल्लाह पर लगा जुर्माना
हशमतुल्लाह पर लगा जुर्माना (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 1:20 PM IST

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दुबई: भारत के खिलाफ हाल ही में समाप्त होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में अफगानिस्तान को 3-0 से हार का सामना करना पड़ा. सीरीज का आखिरी मैच भले ही अफगानिस्तान हार गया, लेकिन ये मैच उनके कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के लिए खास बना गया, क्योंकि उन्होंने मैच में शतक बनाया जो उनका पहला वनडे शतक भी था.

हालांकि मैच के दौरान हशमतुल्लाह से एक ऐसी गलती हो गई, जिसकी वजह ICC ने उनको आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई है और उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया है.

ICC ने अपने बयान में क्या कहा?
ICC का कहना है कि तीसरे वनडे मैच के दौरान हशमत को ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. जिसकी वजह से उन पर ये एक्शन लिया गया.

ICC ने एक बयान में कहा, 'हशमतुल्लाह को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए ICC कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.10.10 का उल्लंघन करते हुए पाया गया. यह नियम तब लागू होता है जब कोई बल्लेबाज पिच को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है या ऐसा नुकसान पहुंचाता है जिससे बचा जा सकता था.'

इस वजह से लगा जुर्माना
बता दें कि मैच में अपनी पारी के दौरान चेतावनी मिलने के बाद भी हशमतुल्लाह पिच पर दो बार दौड़े, हशमत को 31वें ओवर में आधिकारिक चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी वे 40वें ओवर में पिच पर दौड़े, जिसके परिणामस्वरूप उनकी टीम पर पांच रन की पेनल्टी भी लगाई गई. इसी गलती की वजह से अब आईसीसी ने उन पर कड़ा एक्शन लिया है.

भारत ने 9 विकेट से जीता मैच
मैच की बात करें तो, तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के पहले पांच-विकेट हॉल और यशस्वी जायसवाल के शानदार नाबाद शतक की बदौलत भारत ने नौ विकेट से बड़ी जीत हासिल की.

प्रसिद्ध ने 9 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जिसमें उन्होंने अपनी गति, उछाल और स्विंग से पावर-प्ले में चार विकेट लिए. उनकी इस शानदार गेंदबाजी ने भारत को अफगानिस्तान को 44.2 ओवर में 218 रन पर ऑल-आउट करने में मदद की, जबकि कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 102 रन बनाए, जो उनका पहला वनडे शतक था.

जवाब में, जायसवाल और रोहित शर्मा (जिन्होंने 79 रन बनाए) ने 170 रन की ओपनिंग साझेदारी की, जिसमें पांच रन पेनल्टी के तौर पर भी शामिल थे. इसके बाद जायसवाल ने 86 गेंदों पर नाबाद 110 रन बनाए. तीन पारियों में यह उनका दूसरा वनडे शतक था, जिसमें 14 चौके और तीन छक्के शामिल थे.

भारत ने 128 गेंदें शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत का मतलब यह भी था कि शुभमन गिल की कप्तानी में वनडे में भारत को अपनी पहली सीरीज जीत मिली.

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