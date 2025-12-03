ETV Bharat / sports

विराट कोहली ने मचाया धमाल, शुभमन गिल को पीछे छोड़कर बढ़े एक स्थान आगे

विराट कोहली ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बल्ले और बॉल के साथ लगातार अपना जलवा बिखेर रहे हैं. इसका असर साफ तौर पर आईसीसी वनडे रैंकिंग में देखा जा रहा है. टीम इंडिया के स्टार बैटर रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में टॉप पर जगह बनाए हुए हैं तो वहीं, विराट कोहली ने भी धमाल मचा दिया है. विराट कोहली ने मचाया धमाल विराट कोहली को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले मैच में शानदार शतकीय पारी खेलने का इनाम मिला है. उन्होंने रांची में शानदार 135 रनों की पारी खेली थी. इस पारी में विराट के बल्ले से 11 चौके और 5 छक्के निकले थे. कोहली का ये वनडे करियर का 52 वां और 83वां इंटरनेशनल शतक था. इसके साथ ही विराट कोहली आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 की जगह वापस पाने के और करीब आ गए हैं और रोहित शर्मा से सिर्फ 32 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं. 37 साल के कोहली वनडे बैटर्स की लेटेस्ट रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर आ गए.