विराट कोहली ने मचाया धमाल, शुभमन गिल को पीछे छोड़कर बढ़े एक स्थान आगे
Virat Kohli का बल्ला भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज में धमाल मचा रहा है. इस बीच उन्होंने एक खास मुकाम हासिल किया है.
Published : December 3, 2025 at 4:11 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बल्ले और बॉल के साथ लगातार अपना जलवा बिखेर रहे हैं. इसका असर साफ तौर पर आईसीसी वनडे रैंकिंग में देखा जा रहा है. टीम इंडिया के स्टार बैटर रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में टॉप पर जगह बनाए हुए हैं तो वहीं, विराट कोहली ने भी धमाल मचा दिया है.
विराट कोहली ने मचाया धमाल
विराट कोहली को रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले मैच में शानदार शतकीय पारी खेलने का इनाम मिला है. उन्होंने रांची में शानदार 135 रनों की पारी खेली थी. इस पारी में विराट के बल्ले से 11 चौके और 5 छक्के निकले थे. कोहली का ये वनडे करियर का 52 वां और 83वां इंटरनेशनल शतक था.
इसके साथ ही विराट कोहली आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में नंबर 1 की जगह वापस पाने के और करीब आ गए हैं और रोहित शर्मा से सिर्फ 32 रेटिंग पॉइंट पीछे हैं. 37 साल के कोहली वनडे बैटर्स की लेटेस्ट रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर आ गए.
As a Pakistan standout reclaims top spot on the ICC T20I All-Rounder Rankings, Virat Kohli makes another push for top spot among ODI batters 👇https://t.co/n0jPdYGcTA— ICC (@ICC) December 3, 2025
इससे कोहली की रेटिंग में सुधार होकर 751 पॉइंट्स हो गए हैं और दाएं हाथ के इस बैटर से अब वह वनडे बैटर्स की रैंकिंग में टॉप पर मौजूद टीम के साथी रोहित शर्मा से सिर्फ 32 रेटिंग प्वाइंट्स पीछे हैं. रोहित 783 प्वाइंट्स के साथ नंबर 1 वनडे बल्लेबाज हैं. कोहली पिछले दशक के आखिर में तीन साल से ज्यादा समय तक नंबर 1 रैंक वाले बैट्समैन थे लेकिन अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के बाबर आजम के उन्हें टॉप से हटाने के बाद से वे इस टॉप पोजीशन पर नहीं हैं.
टॉप पर तीन भारतीय प्लेयर्स
वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल और तीसरे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान से कोहली चौथे और शुभमन गिल पांचवें स्थान पर हैं. कोहली ने शुभमन गिल को पीछे छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है.
भारत के लिए और खुशी की बात यह रही कि अनुभवी बाएं हाथ के गेंदबाज कुलदीप यादव वनडे बॉलर्स की ताजा रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर छठे नंबर पर आ गए. उनके 641 प्वाइंट्स हैं. टॉप 10 बॉलर्स में उनके अलावा कोई अन्य गेंदबाज मौजूद नहीं है.