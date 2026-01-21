ETV Bharat / sports

डेरिल मिशेल ने छीना विराट कोहली से नंबर वन का ताज, रोहित को भी हुआ एक पायदान का नुकसान

ICC ODI Rankings: भारत को जहां न्यूजीलैंड से पहली बार तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा वहीं आईसीसी रैंकिंग में भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. क्योंकि एक हफ्ता पहले चार साल बाद आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज बनने वाले विराट कोहली अब नंबर दो पर खिसक गए हैं और उनकी जगह भारत के खिलाफ सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले कीवी बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने ले ली है.

पिछले हफ्ते की रैंकिंग में दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अंक का अंतर था जो अब बढ़कर काफी ज्यादा हो गया है. डेरिल मिशेल 784 अंकों से बढ़कर 845 अंक के साथ पहले स्थान पर पहुंच गए हैं जबकि कोहली 785 अंक से बढ़कर 795 तक ही पहुंच पाई है. जबकि सीरीज के तीसरे वनडे में दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय पारी खेली थी.

सीरीज में मिशेल-कोहली का प्रदर्शन

मिशेल को न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक जीत में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, उन्होंने तीन पारियों में 176 की औसत से 352 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल था. वहीं कोहली के नाम सीरीज में कुल 240 रन बनाए, जिसमें एक शतक और अर्धशतक शामिल है.

रोहित शर्मा को एक पायदान का नुकसान

इसके अलावा रोहित शर्मा, जो पहले तीसरे नंबर पर थे, न्यूजीलैंड सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद एक स्थान और नीचे खिसक गए हैं, और अब वो 757 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं. जबकि अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान 764 अंक के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.

अय्यर बाहर राहुल अंदर

केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में नाबाद मैच जिताओं पारी खेले थी और फिर दूसरे मैच में शानदार 112 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से वो रैंकिंग में टॉप टेन में पहुंच गए हैं, जबकि सीरीज में खराब प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर 10वें नंबर से खिसक कर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

ICC की लेटेस्ट वनडे रैंकिंग (बल्लेबाज)