ETV Bharat / sports

ODI से रोहित की बादशाहत खत्म, कीवी बल्लेबाज ने छीना नंबर वन का ताज, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ODI से रोहित की बादशाहत खत्म ( IANS PHOTO )