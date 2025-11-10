ETV Bharat / sports

उठ गया पर्दा, जानिए कब और कहां होंगे वर्ल्ड कप के मैच, सेमीफाइनल और फाइनल पर आया बड़ा अपडेट

टी20 वर्ल्ड कप 2024 विनर टीम इंडिया ( ANI )

हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों टी20 फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन कर रही है. टीम इंडिया ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अब 2026 में एक बार फिर से टी20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. इस टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम बतौर डिफेंडिंग चैंपियन उतरने वाली है. ऐसे में भारतीय टीम पर खिताब का बचाव करने का भारी दबाव होगा. भारत ने 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. उस समय विराट कोहली भी टीम इंडिया का हिस्सा था. रोहित और विराट ने ओपनिंग कर टीम को मजबूती प्रदान की थी. इसके साथ ही रविंद्र जडेजा जैसा स्टार ऑलराउंडर भी टी20 क्रिकेट को अलविदा कह चुका है. अब कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल के सामने कई चुनौतियां होंगी. गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उतरने वाली है. आइए इससे पहले हम आपको वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ जानकारियां बताने वाले हैं, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रहीं हैं.