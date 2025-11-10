ETV Bharat / sports

उठ गया पर्दा, जानिए कब और कहां होंगे वर्ल्ड कप के मैच, सेमीफाइनल और फाइनल पर आया बड़ा अपडेट

ICC Mens T20 World Cup 2026: भारत में होने वाले आगामी वर्ल्ड कप पर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए..

ICC Mens T20 World Cup 2024
टी20 वर्ल्ड कप 2024 विनर टीम इंडिया (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों टी20 फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन कर रही है. टीम इंडिया ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अब 2026 में एक बार फिर से टी20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. इस टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम बतौर डिफेंडिंग चैंपियन उतरने वाली है. ऐसे में भारतीय टीम पर खिताब का बचाव करने का भारी दबाव होगा.

भारत ने 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप जीता था. उस समय विराट कोहली भी टीम इंडिया का हिस्सा था. रोहित और विराट ने ओपनिंग कर टीम को मजबूती प्रदान की थी. इसके साथ ही रविंद्र जडेजा जैसा स्टार ऑलराउंडर भी टी20 क्रिकेट को अलविदा कह चुका है.

अब कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल के सामने कई चुनौतियां होंगी. गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उतरने वाली है. आइए इससे पहले हम आपको वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ जानकारियां बताने वाले हैं, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रहीं हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी अहम जानकारी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो सकती है. वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 8 फरवरी को खेला जा सकता है. इस टूर्नामेंट के लिए 4 वेन्यू को चुना जा सकता है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद शामिल हो सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच अहमदाबाद में हो सकता है. टूर्नामेंट की शुरुआत नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हो सकती है. इसके बाद अगली जानकारी के हिसाब से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है. इस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी अहमदाबाद में होने की संभावनाएं हैं.

भारत में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान टांग अड़ा सकता है. वो भारत में न खेलने की मांग करेगा और खुद के लिए न्यूट्रल वेन्यू या फिर वर्ल्ड कप को बाहर स्थानांतरित करने की मांग भी कर सकता है. क्योंकि भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिसकी खटास खेल पर भी अक्सर पड़ती है. ऐसे में टूर्नामेंट के पाकिस्तान वाले मैच श्रीलंका में कराए जा सकता है. भारत और पाकिस्तान का फाइनल या सेमीफाइनल होता है तो वो श्रीलंका में कराया जा सकता है.

TAGGED:

WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026 UPDATES
T20 WORLD CUP 2026 SCHEDULE
T20 WORLD CUP 2026 VENUES
T20 WORLD CUP 2026

