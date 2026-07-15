ICC ने वनडे वर्ल्ड कप के स्ट्रक्चर में किया बड़ा बदलाव, जानें अब कैसे खेला जाएगा 2027 का वर्ल्ड कप?
ICC का कहना है कि इसका मकसद ज्यादा रोमांचक मुकाबले करवाना और फैंस के अनुभव को बेहतर बनाना है.
Published : July 15, 2026 at 5:29 PM IST
हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पुरुषों के वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. नए स्ट्रक्चर के तहत 14 टीमों वाला वनडे वर्ल्ड कप तीन-स्टेज में खेला जाएगा, जबकि T20 वर्ल्ड कप के दूसरे स्टेज को 'सुपर 10' फॉर्मेट में बदल दिया जाएगा, जिसमें एलिमिनेटर भी शामिल है.
वनडे वनडे वर्ल्ड कप का नया स्ट्रक्चर
नए स्ट्रक्चर के तहत वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें ही खेलेंगी, लेकिन टूर्नामेंट का फॉर्मेट पारंपरिक तरीके से अलग होगा. अब टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचने के लिए टीमों को तीन-स्टेज से गुजरना होगा.
स्टेज-1
स्टेज वन में निचली रैंकिंग वाली तीन टीमें (12, 13 और 14) शुरू में 'सुपर सीरीज' नाम के पहले राउंड में भिड़ेंगी. जिसमें से सिर्फ टॉप टीम ही स्टेज-2 में पहुंचेगी.
स्टेज-2
स्टेज-2 में कुल में 12 टीमें होंगी जिन्हें छह-छह टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. जिसमें कुल 30 मैच खेले जाएंगे. हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें और दोनों ग्रुप में से सबसे अच्छी चौथी रैंकिंग वाली टीम स्टेज-3 में पहुंचेगी.
स्टेज-3
स्टेज-3 को सुपर 7 नाम से खेला जाएगा. जिसमें कुल सात टीमें राउंड-रॉबिन स्टेज में 21 मैच खेलेंगी. उसके बाद 'सुपर 7' स्टेज की टॉप चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.
ICC have revamped the format of its marquee men's events to enhance competitive structure and elevate sporting standards.https://t.co/MbpROsVn4w— ICC (@ICC) July 15, 2026
टी20 वर्ल्ड कप का नया स्ट्रक्चर
ICC ने पुरुषों के टी20 वर्ल्ड कप के स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया है. 20 टीमों वाले इस वर्ल्ड कप के दूसरे स्टेज को 'सुपर 8' टीमों से बढ़ाकर 'सुपर 10' करने का फैसला किया है.
चार टीमों के पांच ग्रुप
शुरुआती ग्रुप स्टेज में अब चार-चार टीमों के पांच ग्रुप होंगे (कुल 30 मैच), जो पहले के पांच-पांच टीमों वाले चार ग्रुप के फॉर्मेट से अलग होगा.
सुपर 10
हर ग्रुप की टॉप दो टीमें 'सुपर 10' स्टेज में पहुंचेंगी, जिसमें पांच-पांच टीमों के दो ग्रुप होंगे. उसके बाद हर 'सुपर 10' ग्रुप की सिर्फ टॉप टीम ही सीधे सेमी फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. जबकि सुपर 10 में ही अपने-अपने ग्रुप में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल की बची हुई दो जगहों के लिए क्रॉस-ओवर 'एलिमिनेटर' मैचों में भिड़ेंगी.
ICC ने क्या कहा?
ICC ने ये फैसले एडिनबर्ग में ICC की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी (CEC) की सिफारिशों के आधार पर लिया है. गवर्निंग बॉडी का कहना है कि इसका मकसद 'ज्यादा रोमांचक मुकाबले करवाना, कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ाना और खिलाड़ियों व फैंस के अनुभव को बेहतर बनाना है.'
बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया में खेला जाएगा, जबिक टी20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा.