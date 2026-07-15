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ICC ने वनडे वर्ल्ड कप के स्ट्रक्चर में किया बड़ा बदलाव, जानें अब कैसे खेला जाएगा 2027 का वर्ल्ड कप?

विराट कोहली ( IANS )

हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पुरुषों के वनडे और टी20 वर्ल्ड कप के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का ऐलान किया है. नए स्ट्रक्चर के तहत 14 टीमों वाला वनडे वर्ल्ड कप तीन-स्टेज में खेला जाएगा, जबकि T20 वर्ल्ड कप के दूसरे स्टेज को 'सुपर 10' फॉर्मेट में बदल दिया जाएगा, जिसमें एलिमिनेटर भी शामिल है. वनडे वनडे वर्ल्ड कप का नया स्ट्रक्चर

नए स्ट्रक्चर के तहत वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमें ही खेलेंगी, लेकिन टूर्नामेंट का फॉर्मेट पारंपरिक तरीके से अलग होगा. अब टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचने के लिए टीमों को तीन-स्टेज से गुजरना होगा. स्टेज-1

स्टेज वन में निचली रैंकिंग वाली तीन टीमें (12, 13 और 14) शुरू में 'सुपर सीरीज' नाम के पहले राउंड में भिड़ेंगी. जिसमें से सिर्फ टॉप टीम ही स्टेज-2 में पहुंचेगी. स्टेज-2

स्टेज-2 में कुल में 12 टीमें होंगी जिन्हें छह-छह टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. जिसमें कुल 30 मैच खेले जाएंगे. हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें और दोनों ग्रुप में से सबसे अच्छी चौथी रैंकिंग वाली टीम स्टेज-3 में पहुंचेगी. स्टेज-3

स्टेज-3 को सुपर 7 नाम से खेला जाएगा. जिसमें कुल सात टीमें राउंड-रॉबिन स्टेज में 21 मैच खेलेंगी. उसके बाद 'सुपर 7' स्टेज की टॉप चार टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.