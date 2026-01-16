ETV Bharat / sports

ICC की आखिरी कोशिश, बांग्लादेश को मनाने ढाका भेजेगा अपना एक डेलिगेशन

टी20 वर्ल्ड कप वेन्यू बदलने के विवाद के बीच ICC बांग्लादेश को मनाने की आखिरी कोशिश करने जा रहा है.

ICC Likely to send delegation to Bangladesh
ICC बांग्लादेश में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज सकता है (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 16, 2026 at 7:34 PM IST

दुबई: भारत में टी20 वर्ल्ड पक न खेलने की जिद पर अड़ा बांग्लादेश को आईसीसी आखिरी मौका देने का फैसला किया है. आईसीसी ने अब अपना एक डेलीगेशन बांग्लादेश भेजकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करने जा रहा है. इससे पहले ईमेल और वर्चुअल बातचीत के जरिए इस मामले को हल नहीं किया जा सका है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार ICC के एक डेलीगेशन कुछ दिनों में टी20 वर्ल्ड कप के संबंध में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ आखिरी वन-ऑन-वन ​​मीटिंग के लिए यात्रा करेगा, और इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा.

इस रिपोर्ट को द डेली स्टार की रिपोर्ट ने भी पुष्टि की है, क्योंकि द डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के युवा और खेल सलाहकार, आसिफ नजरुल ने भी मीडिया को इस यात्रा के बारे में बताया है.

ढाका में फॉरेन सर्विस एकेडमी में बोलते हुए, नजरुल् ने कहा, 'नवीनतम अपडेट के अनुसार, अमीनुल इस्लाम ने मुझे बताया कि ICC की एक टीम बातचीत के लिए बांग्लादेश आ सकती है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे रुख में बदलाव की कोई संभावना नहीं है हम वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उत्सुक हैं, खासकर श्रीलंका में, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आयोजित करना असंभव नहीं है.'

पहले नहीं निकला कोई हल
इससे पहले जब ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ वर्चुअल बात की थी, तो उसमें आईसीसी ने टूर्नामेंट का शेड्यूल पहले ही फाइनल होने की बात करते हुए BCB से अपने रुख पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने रुख पर कायम रहा.

विवाद का कारण
बता दें कि ये विवाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल नें 9.2 करोड़ खरीदने के बाद टूर्नामेंट से बाहर करने पर शुरू हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खेल मंत्रालय ने भारत में कोई भी मैच न खेलने पर कड़ा रुख अपनाया.

बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल
टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होने वाले हैं. जिसमें बांग्लादेश को अपने सारे ग्रुप मैच भारत में ही खेलने हैं. बांग्लादेश 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में खेलेगा जबकि 17 फरवरी को नेपाल का सामना करने के लिए मुंबई रवाना होगा.

संपादक की पसंद

