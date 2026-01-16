ETV Bharat / sports

ICC की आखिरी कोशिश, बांग्लादेश को मनाने ढाका भेजेगा अपना एक डेलिगेशन

दुबई: भारत में टी20 वर्ल्ड पक न खेलने की जिद पर अड़ा बांग्लादेश को आईसीसी आखिरी मौका देने का फैसला किया है. आईसीसी ने अब अपना एक डेलीगेशन बांग्लादेश भेजकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करने जा रहा है. इससे पहले ईमेल और वर्चुअल बातचीत के जरिए इस मामले को हल नहीं किया जा सका है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार ICC के एक डेलीगेशन कुछ दिनों में टी20 वर्ल्ड कप के संबंध में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ आखिरी वन-ऑन-वन ​​मीटिंग के लिए यात्रा करेगा, और इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा.

इस रिपोर्ट को द डेली स्टार की रिपोर्ट ने भी पुष्टि की है, क्योंकि द डेली स्टार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के युवा और खेल सलाहकार, आसिफ नजरुल ने भी मीडिया को इस यात्रा के बारे में बताया है.

ढाका में फॉरेन सर्विस एकेडमी में बोलते हुए, नजरुल् ने कहा, 'नवीनतम अपडेट के अनुसार, अमीनुल इस्लाम ने मुझे बताया कि ICC की एक टीम बातचीत के लिए बांग्लादेश आ सकती है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारे रुख में बदलाव की कोई संभावना नहीं है हम वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उत्सुक हैं, खासकर श्रीलंका में, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे आयोजित करना असंभव नहीं है.'