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IND W vs ZIM W: तीसरे टी20 मैच से पहले ICC ने शेफाली वर्मा को लगाई फटकार

ICC ने शेफाली वर्मा को लगाई फटकार ( IANS )

फील्डिंग करते हुए ICC के नियमों का उल्लंघन

शेफाली पर ये कार्रवाई रविवार को रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20I मैच में फील्डिंग करते हुए ICC के नियमों तोड़ने पर की गई है. उपकप्तान शेफाली ने मैच में एक कैच छूटने के बाद गुस्से में मैदान पर गेंद जमीन पर फेंक दी थी. यह घटना जिम्बाब्वे की पारी के 12वें ओवर में हुई, जब श्री चरानी की गेंद पर शेफाली ने मिड-ऑफ पर चिपों मुगेरी-तिरिपानो का कैच छोड़ दिया था.