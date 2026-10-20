IND W vs ZIM W: तीसरे टी20 मैच से पहले ICC ने शेफाली वर्मा को लगाई फटकार
ICC ने दूसरे टी20 मैच के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन पर शेफाली वर्मा को फटकार लगाई है.
Published : October 20, 2026 at 3:54 PM IST
ICC fines Shafali Verma: भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मैच खेलने वाली है. उससे पहले टीम की उपकप्तान शेफाली वर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की आचार संहिता तोड़ने के लिए पर फटकार लगाई गई गई है और एक डिमेरिट अंक भी दिया गया है.
फील्डिंग करते हुए ICC के नियमों का उल्लंघन
शेफाली पर ये कार्रवाई रविवार को रायपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20I मैच में फील्डिंग करते हुए ICC के नियमों तोड़ने पर की गई है. उपकप्तान शेफाली ने मैच में एक कैच छूटने के बाद गुस्से में मैदान पर गेंद जमीन पर फेंक दी थी. यह घटना जिम्बाब्वे की पारी के 12वें ओवर में हुई, जब श्री चरानी की गेंद पर शेफाली ने मिड-ऑफ पर चिपों मुगेरी-तिरिपानो का कैच छोड़ दिया था.
India batter receives an official reprimand for breaching the ICC Code of Conduct during the second T20I against Zimbabwe. https://t.co/K09SWswpJt— ICC (@ICC) October 20, 2026
इसकी वजह से मैच फील्ड अंपायर ने शेफाली पर ICC के लेवल 1 का केस दर्ज किया. जिसके बाद ये पाया गया कि शेफाली ने ICC आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 का उल्लंघन किया है. इस नियम के तहत अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट के सामान, कपड़ों, मैदान के उपकरणों या अन्य चीजों के साथ दुर्व्यवहार करना आता है.
लेवल 1 के उल्लंघन की कम से कम सजा
शेफाली ने अपनी गलती मान ली और ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी की सदस्य जी.एस. लक्ष्मी द्वारा तय की गई सजा को स्वीकार कर लिया, जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. ICC के नियमों के अनुसार, 'लेवल 1' के उल्लंघन के लिए कम से कम आधिकारिक फटकार और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लग सकता है, साथ ही एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी दिए जा सकते हैं.
शेफाली की तूफानी बल्लेबाजी
बता दें कि शेफाली ने उस मैच में शानदार और धमाकेदार पारी खेलकर अपनी टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई थी. उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर 55 रन बनाए और 103 रनों के लक्ष्य को 8.5 ओवर में ही हासिल कर लिया. भारत अब सीरीज में 2-0 से आगे है. अब दोनों टीमें 20 अक्टूबर को रायपुर में ही तीसरे और आखिरी T20I मैच में आमने-सामने होंगी.