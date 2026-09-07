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भारतीय खिलाड़ी से भिड़ना पड़ा भारी, पाकिस्तान की कप्तान पर ICC ने लगाया जुर्माना

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ( IANS )

दुबई: आईसीसी ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना और एक डिमेरिट पॉइंट दिया है. उन पर ये कार्रवाई शनिवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ महिला एशिया कप ग्रुप A मैच के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को आउट करने के बाद एग्रेशन दिखाने पर की गई है. पाकिस्तान ये मैच 7 विकेट से हार गया था. ICC ने क्या कहा?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि फातिमा को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए ICC आचार संहिता के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया. यह नियम अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर ऐसी भाषा, हरकत या इशारे करने से संबंधित है जो बल्लेबाज का अपमान करते हों या उसे आक्रामक प्रतिक्रिया के लिए उकसा सकते हों. यह घटना भारत के 56 रन के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर हुई, जब फातिमा ने ओपनर शैफाली वर्मा को 'कॉट-एंड-बोल्ड' आउट करने के बाद पवेलियन की ओर इशारा किया.