ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर लगाया जुर्माना, जानें किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा ?
BAN VS NZ ODI SERIES 2026: बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में 6 विकेट से मात देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी.
Published : April 22, 2026 at 3:56 PM IST
ढाका: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है. पहले मचै में मेहमान टीम न्यूजीलैंड ने शनादर जीत दर्ज की लेकिन दूसरे मैच मैच में उन्हें 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. जिसके साथ तीन मैचों की सीरीज एक-एक से बराबार हो गई.
इस शानदार जीत के बाद भी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. आईसीसी ने दूसरे वनडे मैच में स्लो ओवर-रेट बनाए रखने के लिए उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया है.
बांग्लादेश टीम के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और प्रतिबंध मान लिया, जिससे किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी. बांग्लादेश टीम पर यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और गाजी सोहेल, साथ ही तीसरे अंपायर नितिन मेनन और चौथे अंपायर मसूदुर रहमान मुकुल ने लगा था.
ICC के बयान के अनुसार ये जुर्माना ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने लगाया. उन्होंने पाया कि मेहदी हसन मिराज की टीम निर्धारित ओवर-रेट से दो ओवर पीछे थी. ICC के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय के भीतर पूरे न किए गए प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. तो इस मैच में दो ओवरों की कमी के कारण 10 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया.
बांग्लादेश ने छह विकेट से जीता मैत
दूसरे वनडे में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड 48.4 ओवरों में 198 रन पर ऑल आउट हो गया. सलामी बल्लेबाज निक केली ने 102 गेंदों में 83 रनों की जुझारू पारी खेली, जबकि मुहम्मद अब्बास ने 19 रन जोड़े. बांग्लादेश के गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई नाहिद राणा ने की, जिन्होंने अपने 10 ओवरों में 32 रन देकर 5 विकेट लिए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता.
जवाब में, बांग्लादेश ने 199 रनों के लक्ष्य का आसानी से पीछा कर लिया, और छह विकेट शेष रहते हुए 87 गेंदें बाकी रहते जीत हासिल की. शुरुआती झटकों के बाद तंजीद हसन और नजमुल हुसैन शांतो के बीच 120 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी ने पारी को संभाला. तंजीद ने 58 गेंदों में तेजी से 76 रन बनाए, जबकि शांतो ने चोटिल होकर रिटायर होने से पहले संयमित 50 रनों का योगदान दिया. इसके बाद तौहीद हृदय ने नाबाद 30 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. न्यूजीलैंड की ओर से, जेडन लेनोक्स ने दो विकेट लिए, जबकि विल ओरूर्के और नाथन स्मिथ ने एक-एक विकेट हासिल किया.
इस जीत की मदद से बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है, और निर्णायक मैच गुरुवार (23 अप्रैल) को चट्टोग्राम में खेला जाएगा.