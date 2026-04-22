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ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर लगाया जुर्माना, जानें किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा ?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ( IANS )

ढाका: बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है. पहले मचै में मेहमान टीम न्यूजीलैंड ने शनादर जीत दर्ज की लेकिन दूसरे मैच मैच में उन्हें 6 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा. जिसके साथ तीन मैचों की सीरीज एक-एक से बराबार हो गई. इस शानदार जीत के बाद भी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. आईसीसी ने दूसरे वनडे मैच में स्लो ओवर-रेट बनाए रखने के लिए उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया है. बांग्लादेश टीम के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और प्रतिबंध मान लिया, जिससे किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी. बांग्लादेश टीम पर यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और गाजी सोहेल, साथ ही तीसरे अंपायर नितिन मेनन और चौथे अंपायर मसूदुर रहमान मुकुल ने लगा था. ICC के बयान के अनुसार ये जुर्माना ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने लगाया. उन्होंने पाया कि मेहदी हसन मिराज की टीम निर्धारित ओवर-रेट से दो ओवर पीछे थी. ICC के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय के भीतर पूरे न किए गए प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. तो इस मैच में दो ओवरों की कमी के कारण 10 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया.