अफगानिस्तान के खिलाड़ी पर ICC ने लगाया जुर्माना, जानें किस चीज की मिली सजा?

ICC fined Ibrahim Zadran: अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 200 रनों से मात देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की थी.

Ibrahim Zadran
इब्राहिम जादरान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 9:53 AM IST

हैदराबाद: टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप होने के बाद अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. यूएई में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में मेजबान अफगानिस्तान ने मेहमान बांग्लादेश को 200 रनों से हरा दिया था. बता दें की इस सीरीज को अफगानिस्तान होस्ट कर रहा था.

सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी क्योंकि वनडे से पहले मेजबान को टी20 सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सीरीज का अंत अफगानिस्तान के लिए काफी शानदार रहा. लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान का तीसरे मैच में एक बर्ताव आईसीसी को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया.

किस चीज की मिली सजा?
दरअसल इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान की पारी के 37वें ओवर में 95 के निजी स्कोर पर जब आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम लौट रहे थे तो उन्होंने गुस्से से टीम एरिया के पास कुछ सामानों पर प्रहार करके अपना गुस्सा निकाला. जिसको मैच रेफरी ने आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन माना.

जिसके बाद आईसीसी ने जादरान को आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करत पाया और मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया. आईसीसी ने स्पष्ट किया कि लेवल 1 के उल्लंघनों के लिए कई तरह की सजाएं हैं, न्यूनतम आधिकारिक फटकार से लेकर खिलाड़ी की मैच फीस के 50 प्रतिशत तक के जुर्माने तक, साथ ही अपराध की गंभीरता के आधार पर एक या दो डिमेरिट अंक भी जोड़े जा सकते हैं.

एक डिमेरिट अंक भी मिला
इब्राहिम के मामले में, उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है. यह 24 महीनों के भीतर उनका पहला अपराध है, जिसका अर्थ है कि जब तक वह निकट भविष्य में कोई और उल्लंघन नहीं करते, तब तक उन पर कोई मैच प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.

आईसीसी ने अपने बयान में कहा, 'इब्राहिम ने अपराध स्वीकार कर लिया और एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के ग्रीम ला ब्रूय द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी.'

इब्राहिम जादरान प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे
बता दें कि इब्राहिम जादरान ने सीरीज में बल्ले से शानदार खेल का प्रदर्शन किया और तीन में कुल 213 रन बनाए. जिसमें पहले मैच में 23 रन और आखिरी दो मैच में 95-95 रन शामिल हैं. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.

