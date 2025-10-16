अफगानिस्तान के खिलाड़ी पर ICC ने लगाया जुर्माना, जानें किस चीज की मिली सजा?
ICC fined Ibrahim Zadran: अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 200 रनों से मात देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की थी.
Published : October 16, 2025 at 9:53 AM IST
हैदराबाद: टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप होने के बाद अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. यूएई में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में मेजबान अफगानिस्तान ने मेहमान बांग्लादेश को 200 रनों से हरा दिया था. बता दें की इस सीरीज को अफगानिस्तान होस्ट कर रहा था.
सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी क्योंकि वनडे से पहले मेजबान को टी20 सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सीरीज का अंत अफगानिस्तान के लिए काफी शानदार रहा. लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान का तीसरे मैच में एक बर्ताव आईसीसी को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन पर मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया.
Afghanistan batter has been penalised for breaching the ICC Code of Conduct.https://t.co/hk9rVWo3Uo— ICC (@ICC) October 15, 2025
किस चीज की मिली सजा?
दरअसल इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान की पारी के 37वें ओवर में 95 के निजी स्कोर पर जब आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम लौट रहे थे तो उन्होंने गुस्से से टीम एरिया के पास कुछ सामानों पर प्रहार करके अपना गुस्सा निकाला. जिसको मैच रेफरी ने आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन माना.
जिसके बाद आईसीसी ने जादरान को आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करत पाया और मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया. आईसीसी ने स्पष्ट किया कि लेवल 1 के उल्लंघनों के लिए कई तरह की सजाएं हैं, न्यूनतम आधिकारिक फटकार से लेकर खिलाड़ी की मैच फीस के 50 प्रतिशत तक के जुर्माने तक, साथ ही अपराध की गंभीरता के आधार पर एक या दो डिमेरिट अंक भी जोड़े जा सकते हैं.
Afghanistan Beat Bangladesh by 200 Runs | 3rd ODI | Full Match Highlights— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 15, 2025
AfghanAtalan have put on a remarkable all-round performance to beat Bangladesh by 200 runs in the third ODI and complete their first-ever ODI series whitewash against Bangladesh. Enjoy the full match… pic.twitter.com/cqjB0QKsgI
एक डिमेरिट अंक भी मिला
इब्राहिम के मामले में, उनके अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया गया है. यह 24 महीनों के भीतर उनका पहला अपराध है, जिसका अर्थ है कि जब तक वह निकट भविष्य में कोई और उल्लंघन नहीं करते, तब तक उन पर कोई मैच प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.
आईसीसी ने अपने बयान में कहा, 'इब्राहिम ने अपराध स्वीकार कर लिया और एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के ग्रीम ला ब्रूय द्वारा प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया, इसलिए औपचारिक सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी.'
𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬! 🙌@IZadran18 was sensational with the bat throughout the entire series and scored 213 runs at 71.00 with two half-centuries to his name. 👏👏#AfghanAtalan | #AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/xnlY42mCIi— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 14, 2025
इब्राहिम जादरान प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे
बता दें कि इब्राहिम जादरान ने सीरीज में बल्ले से शानदार खेल का प्रदर्शन किया और तीन में कुल 213 रन बनाए. जिसमें पहले मैच में 23 रन और आखिरी दो मैच में 95-95 रन शामिल हैं. जिसकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया.