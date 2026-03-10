ICC ने अर्शदीप पर लगाया जुर्माना, फाइनल मैच में तोड़ा था ये बड़ा नियम
ICC fined Arshdeep Singh: ICC का कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के लिए अर्शदीप सिंह पर जुर्माना लगाया गया.
Published : March 10, 2026 at 4:36 PM IST
ICC fined Arshdeep Singh: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर मैच फीस का 15 परसेंट जुर्माना लगाया है. उनपर ये जुर्माना रविवार को टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ICC कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने पर लगाया गया.
अर्शदीप सिंह को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल के दौरान ICC कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 का उल्लंघन करते पाया गया. जिसकी वजह से उन पर मैच फीस का 15 परसेंट जुर्माना लगाया गया और डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया, जो उनके लिए 24 महीने के समय में पहला अपराध था.
लेवल 1 के उल्लंघन पर कम से कम सजा ऑफिशियल फटकार, ज्यादा से ज्यादा सजा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 परसेंट, और एक या दो डिमेरिट पॉइंट्स मिलते हैं. जब कोई खिलाड़ी 24 महीने के समय में चार या उससे ज्यादा डिमेरिट पॉइंट्स तक पहुंच जाता है, तो उन्हें सस्पेंशन पॉइंट्स में बदल दिया जाता है और खिलाड़ी पर बैन लगा दिया जाता है.
यह घटना न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर में हुई, जब अर्शदीप ने बॉल को फील्ड किया और उसे बैटर डेरिल मिशेल की तरफ तेजी से फेंका, जो उनके पैड पर लगी. जिसके बाद बल्लेबाज ने गुस्से का इजहार किया. ओवर के आखिर में मिशेल और अर्शदीप को हाथ मिलाते देखा गया.
इस मामले में किसी आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि भारतीय गेंदबाज ने मैच रेफरी के एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के एंडी पायक्रॉफ्ट की सजा मान ली.
भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर रिकॉर्ड तीसरा टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया. अर्शदीप ने मैच में 4 ओवर में 32 रन खर्च किए, लेकिन वो एक भी विकेट लेने में सफल नही हो पाए. जबकि जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच बने थे.