ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप की कुल इनामी राशि का हुआ बंटवारा, जानें पाकिस्तान समेत दूसरी टीमों को कितने रुपये मिले?

जबकि हारने वाले सेमीफाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को क्रमशः USD 1,005,577 (9 करोड़) और USD 974,423 (8 करोड़ 98 हजार) मिले.

भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता, और एक सफल कैंपेन का अंत किया. वहीं रनर-अप न्यूजीलैंड को दूसरे स्थान पर रहने के लिए USD 1,422,692 (13 करोड़) की इनामी राशि दी गई.

भारत चूंकि टूर्नामेंट का चैंपियन रहा, इसलिए उसको टूर्नामेंट के कुल प्राइज USD 11.25 मिलियन (1 अरब 376 करोड़ रुपये) में से सबसे ज्यादा USD 2.63 मिलियन (24 करोड़ 24 हजार रुपये) मिला.

T20 World Cup 2026 Prize Money: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इनामी राशि के बंटवारे की घोषणा कर दी है. जिसके साथ ये कंफर्म हो गया कि टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 20 टीमों में से हर एक टीम को कितना पैसा मिलेगा.

पाकिस्तान को कितना मिला?

इसके अलावा सुपर 8 से बाहर होने वाली टीमें वेस्टइंडीज को USD 538,269 (4 करोड़ 96 हजार), पाकिस्तान को USD 522,692 (4 करोड़ 81 हजार), जिम्बाब्वे को USD 491,538 (4 करोड़ 53 हजार) और श्रीलंका को USD 475,962 (4 करोड़ 38 हजार) इनामी राशि मिली.

ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीमों को कितना मिला?

वो टीमें जो सुपर 8 स्टेज तक नहीं पहुंच सकीं और उनका सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म होगा. लेकिन उन्होंने अपने अपने ग्रुप में मैच जरूर जीते. जिनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की टीमें शामिल हैं, उनमें से हर एक को USD 309,808 (2 करोड़ 85 हजार) की इनामी राशि दी गई.

दूसरी टीमों को कितना मिला पैसा?

इसके अलावा दूसरी टीमें जैसे कि स्कॉटलैंड को USD 278,654 (2 करोड़ 56 हजार) और आयरलैंड को USD 271,731 (2 करोड़ 50 हजार) मिले. जबकि इटली, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड अरब अमीरात और नेपाल को USD 256,154 (2 करोड़ 36 हजार) की प्राइस मनी दी गई. वहीं कनाडा, नामीबिया और ओमान को USD 225,000 (2 करोड़ 7 हजार) को पार्टिसिपेशन पेमेंट मिला.

ICC ने कंफर्म किया है कि लिस्टेड सभी आंकड़े ग्रुप स्टेज, सुपर 8, सेमीफाइनल और फाइनल में टीमों द्वारा कमाए गए ग्रॉस प्राइज मनी को दिखाते हैं. इन अमाउंट में पार्टिसिपेशन पेमेंट, मैच जीतने पर बोनस और टूर्नामेंट स्टेज में आगे बढ़ने पर मिलने वाले रिवॉर्ड भी शामिल हैं. हालांकि, आईसीसी की गवर्निंग बॉडी ने ये भी साफ किया कि ये आंकड़े किसी भी लागू टैक्स कंप्लायंस या डिडक्शन से पहले कैलकुलेट किए गए हैं.