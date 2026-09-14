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पाकिस्तान पर ICC का बड़ा एक्शन, टीम पर लगाया जुर्माना और 11 WTC पॉइंट भी काटे

WTC पॉइंट कटने की वजह से तालिका में पाकिस्तान की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई.

पाकिस्तान पर ICC का बड़ा एक्शन
पाकिस्तान पर ICC का बड़ा एक्शन (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 2:02 PM IST

3 Min Read
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Pakistan in WTC Points Table: पाकिस्तान को हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. लीड्स में खेले गए सीरीज के पहले मैच उन्हें पारी और 103 रन से हार झेलनी पड़ी, जबकि लॉर्ड्स में खेले गए दूसरा टेस्ट में 194 रन और एजबेस्टन में खेले गए तीसरा टेस्ट में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

अभी पाकिस्तान की टीम इस हार से उबर भी नहीं पाई थी की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने उन के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है. तीसरे टेस्ट में धीमी ओवर-रेट की वजह से पाकिस्तान की टीम पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाने के साथ साथ उनके 11 WTC पॉइंट भी काट लिए गए हैं.

पाकिस्तान को दो तरह की सजाएं
ICC ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि पाकिस्तान टीम बर्मिंघम में तीसरे और आखिरी मुकाबले के दौरान समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भी तय समय से 11 ओवर पीछे पाई गई. जिसकी वजह से उन पर दो तरह की सजाएं लगाई गई हैं.

ICC के अनुसार खिलाड़ियों पर उनकी टीम द्वारा तय समय के भीतर न फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें अधिकतम जुर्माना मैच फीस के 50 प्रतिशत तक सीमित होता है. इसके अलावा हर कम ओवर के लिए टीम पर एक पॉइंट की पेनल्टी लगाई जाती है. नतीजतन, पाकिस्तान के कुल पॉइंट्स में से 11 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स काट लिए गए हैं.

ये सजाएं ICC मैच रेफरी रंजन मदुगले, ऑन-फील्ड अंपायर पॉल राइफेल और क्रिस गैफनी, तीसरे अंपायर अलाहुदीन पालेकर और चौथे अंपायर रसेल वॉरेन ने लगाई.

WTC पॉइंट टेबल
WTC पॉइंट टेबल (ICC)

इस सजा की वजह से पाकिस्तान की WTC पॉइंट्स टेबल में स्थिति और ज्यादा खराब हो गई. पहले से ही 9वें नंबर पर रहने वाली पाकिस्तान टीम का पॉइंट प्रतिशत अब 4.63 हो गया है. जो पहले 14.81 था. पाकिस्तान ने अब तक खेले गए 9 टेस्ट मैचों में सिर्फ दो जीत हासिल की हैं और सात में हार का सामना किया है.

बता दें कि पाकिस्तान का अगला WTC असाइनमेंट नवंबर में है, जब वो रावलपिंडी और लाहौर में श्रीलंका के साथ दो टेस्ट मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा.

ऑस्ट्रेलिया नंबर-1 बरकरार
ऑस्ट्रेलिया WTC स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है. उनके 96 अंक और 80 प्रतिशत PCT है. दक्षिण अफ्रीका 36 अंकों (चार मैचों में) और 75 PCT के साथ दूसरे स्थान पर है. जबकि न्यूजीलैंड छह मैचों में 72.22 प्रतिशत PCT के साथ तीसरे स्थान पर है. बांग्लादेश डार्विन में मिली जीत के कारण भारत से आगे है और छह मैचों में 55.56 प्रतिशत PCT के साथ चौथे स्थान पर है. WTC का फाइनल मैच अंक तालिका की टॉप दो टीमें के बीच खेला जाएगा. जो कि 9 से 13 जून ओवल में खेला जाएगा.

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