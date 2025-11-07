ETV Bharat / sports

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अमनजोत कौर और हरलीन देओल का स्वागत, खुली जीप में निकाला गया वर्ल्ड चैंपियन बेटियों का विजय जुलूस

Amanjot Kaur And Harleen Deol Welcomed At Chandigarh: शुक्रवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर वर्ल्ड चैंपियन बेटियों का स्वागत किया गया.

Amanjot Kaur And Harleen Deol Welcomed At Chandigarh
Amanjot Kaur And Harleen Deol Welcomed At Chandigarh (PTI)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 7, 2025 at 1:09 PM IST

3 Min Read
चंडीगढ़: वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी अमनजोत कौर और हरलीन देओल चंडीगढ़ पहुंची. दोनों ही महिला खिलाड़ियों के परिजन और लोगों ने एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान पंजाब सरकार की तरफ से वित्त मंत्री हरपाल चीमा और मोहाली उपयुक्त कोमल मित्तल भी मौजूद रहे. पंजाब सरकार और परिजनों की तरफ से दोनों खिलाड़ियों का चंडीगढ़ के शहीद-ए-आजम भगत सिंह एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया.

चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अमनजोत कौर और हरलीन देओल का स्वागत: दोनों खिलाड़ियों को खुली जिप्सी में चंडीगढ़ एयरपोर्ट से उनके घर मोहाली ले जाया जा रहा है. दोनों जीपों को फूलों और पोस्टरों से सजाया गया है. साथ में उनके परिजनों और लोगों की कारों का काफिला भी चल रहा है. भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद अपने गृहनगर लौटते समय परिवार के सदस्यों, प्रशंसकों और समर्थकों ने ढोल बजाकर, जयकारे लगाकर जश्न मनाया.

'सपने सच होते हैं, कड़ी मेहनत करते रहें': विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम का हिस्सा रहीं हरलीन देओल ने कहा "बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे अपने परिवार का बहुत अच्छा समर्थन मिला और इससे मुझे खेलने की और भी आज़ादी मिली. अपने जुनून का पालन करें. सपने सच होते हैं। कड़ी मेहनत करते रहें."

अमनजोत कौर ने जानें क्या कहा: विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम का हिस्सा रहीं अमनजोत कौर ने कहा "आप देख सकते हैं कि पूरा पंजाब मेरा स्वागत करने के लिए यहां मौजूद है. इससे बेहतर और क्या हो सकता है?" प्रधानमंत्री से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा "पीएम ने मेरे कैच के बारे में बात की. सूर्या भैया ने भी एक कैच लिया और मैंने भी एक कैच लिया और दो विश्व कप घर आ गए. उन्होंने इसके बारे में बात की थी". अमनजोत ने कहा "परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया. अगर परिवार ही साथ नहीं देगा तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं."

पीएम मोदी से मुलाकात: इससे पहले आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की विनर टीम इंडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम को मुलाकात की. इस मीटिंग का वीडियो भी सामने आ गया है. इस वीडियो में पीएम मोदी भारतीय खिलाड़ियों से अपने दिल की बात करते हुए नजर आ रहे हैं. तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने भी पीएम मोदी से खुलेदिल के साथ बात की है. इस मुलाकात में हंसी-मजाक के साथ-साथ कोच रोचक बातें हुईं. इस दौरान पीएम ने ऐतिहासिक वनडे वर्ल्ड कप जीत पर टीम को बधाई दी.

साउथ अफ्रीका को हराकर जीता वर्ल्ड कप: भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी. फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने साउथ अफ्रिका को जीत के लिए 299 रनों के लक्ष्य दिया था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 246 रनों पर ऑलआउट हो गई. इसके साथ ही भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया.

