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'मुझे हमेशा याद रहेगा...' ICC चेयरमैन जय शाह का लियोनेल मेसी के रिटायरमेंट पर बड़ा बयान

भारत दौरे पर आए लियोनेल मेसी को जय शाह ने टीम इंडिया की जर्सी भेंटी की ( IANS )

जय शाह ने क्या कहा? जय शाह ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर करके लिखा, ' एक यादगार इंटरनेशनल सफर का अब समाप्त हो रहा है. भारत की आपकी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हुई हमारी मुलाकात को याद करते हुए, मैदान पर आपकी बेमिसाल प्रतिभा के साथ-साथ आपका जबरदस्त विनम्र स्वभाव भी मुझे हमेशा याद रहेगा. आपको व्यक्तिगत रूप से हमारे देश की जर्सी भेंट करना, खेल जगत के लिए एक गर्व भरा पल था. इन यादगार पलों के लिए शुक्रिया, लियोनेल मेसी। आपके जीवन के अगले पड़ाव के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.'

इसी क्रम में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह ने मंगलवार को मेसी से मुलाकात को याद करते हुए उनके इंटरनेशनल करियर के लिए बधाई दी और अगले सफर के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

Jay Shah on Messi Retirement: अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने 31 अगस्त को इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया. जिसके बाद खेल से जुड़ी बड़ी से बड़ी हस्तियां उन्हें शानदार करियर के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

बतां दे कि अर्जेंटीना का ये सुपर स्टार खिलाड़ी पिछले साल दिसंबर में अपने दोस्त लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ भारत का दौरा किया था. जहां उन्होंने कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के शहरों का भी दौरा किया.

मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास

मेसी ने सोमवार (31 अगस्त) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी. जिससे उनके 21 साल के शानदार करियर का अंत हो गया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्हें इस फैसले से दुख हुआ है, लेकिन अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है. उन्होंने कहा, 'मैंने अपना सब कुछ दिया है, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, और इसके अलावा, मेरे बाद कुछ बहुत अच्छे युवा खिलाड़ी आ रहे हैं जो अपने मौके के हकदार हैं.'

मेसी ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने रिटायरमेंट का लेटर 21 जुलाई को लिख दिया था. जब उनकी टीम 20 जुलाई को FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन से 1-0 हार हार गई थी.

भारत दौरे पर आए लियोनेल मेसी को जय शाह ने एक बैट भेंटी किया (IANS)

मेसी का इंटरनेशनल करियर

लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल में 207 मैचों में 125 गोल किए है. वो अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी है. इसके अलावा वो छह FIFA वर्ल्ड कप (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) और सात कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. वो FIFA वर्ल्ड कप 2022 में विजेता और 2014 व 2026 में रनर-अप रहे. जबकि कोपा अमेरिका में दो बार 2021 और 2024 में चैंपियन रहे.