ICC चेयरमैन जय शाह की जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मुलाकात, BCCI ने शेयर की फोटो
BCCI ने बताया की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद खिलाड़ी ICC चेयरमैन जय शाह से मिलना चाहते थे.
Published : March 5, 2026 at 5:39 PM IST
श्रीनगर: आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने जम्मू कश्मीर की टीम के सदस्यों से उनकी ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत के बाद मुलाकात की. जिसमें उन्होंने 28 फरवरी को हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर आठ बार के चैंपियन कर्नाटक को हराकर अपना पहला खिताब जीता था.
जीत के बाद खिलाड़ी जय शाह से मिलना चाहते थे और BCCI सेक्रेटरी के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में क्रिकेट को मजबूत करने में उनके नेतृत्व की भूमिका को स्वीकार करना चाहते थे.
BCCI ने शेयर की फोटो
ICC चेयरमैन जय शाह ने उनकी इच्छा पूरी की और खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनकी ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाते हुए हौसला बढ़ाया. BCCI ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक जीत इस क्षेत्र में क्रिकेट के लिए गर्व की बात रहेगी.'
बोर्ड ने आगे कहा, 'अपनी यादगार जीत के बाद, खिलाड़ियों ने माननीय ICC चेयरमैन जय शाह से मिलने और उनके साथ यह खास पल शेयर करने की दिली इच्छा जताई. उन्होंने BCCI सेक्रेटरी के तौर पर अपने समय के दौरान जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को मजबूत करने में उनकी लीडरशिप की भूमिका को भी माना.'
The historic triumph of Jammu & Kashmir in the Ranji Trophy will remain a proud milestone for cricket in the region.— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
After their memorable victory, the players expressed a heartfelt desire to meet Hon. ICC Chair @JayShah and share this special moment with him, acknowledging the… pic.twitter.com/iAKLGBGveq
BCCI ने पूरी जम्मू कश्मीर टीम और क्रिकेट जगत को भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक शानदार चैप्टर लिखने के लिए बधाई दी, साथ ही जीतने वाली टीम से मिलने के लिए जय शाह को धन्यवाद दिया. बोर्ड ने लिखा, 'हम मिस्टर शाह को टीम से मिलने के लिए समय निकालने और इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाते हुए खिलाड़ियों के साथ हौसला बढ़ाने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं.'
जम्मू कश्मीर की शानदार जीत
बता दें कि जम्मू कश्मीर को यह जीत तब मिली जब उन्होंने आठ बार के चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ पहली इनिंग में बड़ी बढ़त के आधार पर रणजी ट्रॉफी 2025–26 का खिताब जीतकर हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर इतिहास रच दिया. अपनी पहली पारी में 584 रन बनाने के बाद, जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को 293 रन पर आउट करके 291 रन की अहम बढ़त ले ली.
जम्मू कश्मीर के ओपनर कामरान इकबाल के नाबाद 160 रन और साहिल लोत्रा के साथ उनकी अटूट शतकीय साझेदारी की मदद से अपनी दूसरी पारी 342/4 पर घोषित करके अपना दबदबा और दिखाया. लेकिन पांचवें दिन मैच ड्रॉ रहा और पहली पारी की बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर को खिताब दिया गया.
जय शाह ने टीम को बधाई दी
इस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद, जय शाह ने टीम को बधाई दी और इस कामयाबी के पीछे मिलकर किए गए काम की तारीफ की. शाह ने एक्स पर लिखा, 'भारत में जम्मू कश्मीर टीम को हिम्मत और लगन की शानदार कहानी लिखने के लिए बधाई. खिलाड़ी अपनी तारीफ के पूरे हकदार हैं, लेकिन टीम के कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स के योगदान को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने इस बड़ी कामयाबी को पाने के लिए पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत की है.'
उन्होंने आगे कहा कि यह जीत इस इलाके की आने वाली पीढ़ियों को इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी. शाह ने कहा, 'मुझे यकीन है कि यह जीत इस इलाके की मौजूदा पीढ़ी के दिलों में विश्वास जगाएगी और अगली पीढ़ी को बल्ला या गेंद उठाने के लिए प्रेरित करेगी.'