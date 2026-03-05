ETV Bharat / sports

ICC चेयरमैन जय शाह की जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मुलाकात, BCCI ने शेयर की फोटो

BCCI ने बताया की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद खिलाड़ी ICC चेयरमैन जय शाह से मिलना चाहते थे.

ICC चेयरमैन जय शाह की जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मुलाकात
ICC चेयरमैन जय शाह की जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मुलाकात
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 5:39 PM IST

श्रीनगर: आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने जम्मू कश्मीर की टीम के सदस्यों से उनकी ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत के बाद मुलाकात की. जिसमें उन्होंने 28 फरवरी को हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर आठ बार के चैंपियन कर्नाटक को हराकर अपना पहला खिताब जीता था.

जीत के बाद खिलाड़ी जय शाह से मिलना चाहते थे और BCCI सेक्रेटरी के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में क्रिकेट को मजबूत करने में उनके नेतृत्व की भूमिका को स्वीकार करना चाहते थे.

ICC चेयरमैन जय शाह ने उनकी इच्छा पूरी की और खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनकी ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाते हुए हौसला बढ़ाया. BCCI ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक जीत इस क्षेत्र में क्रिकेट के लिए गर्व की बात रहेगी.'

बोर्ड ने आगे कहा, 'अपनी यादगार जीत के बाद, खिलाड़ियों ने माननीय ICC चेयरमैन जय शाह से मिलने और उनके साथ यह खास पल शेयर करने की दिली इच्छा जताई. उन्होंने BCCI सेक्रेटरी के तौर पर अपने समय के दौरान जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को मजबूत करने में उनकी लीडरशिप की भूमिका को भी माना.'

BCCI ने पूरी जम्मू कश्मीर टीम और क्रिकेट जगत को भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक शानदार चैप्टर लिखने के लिए बधाई दी, साथ ही जीतने वाली टीम से मिलने के लिए जय शाह को धन्यवाद दिया. बोर्ड ने लिखा, 'हम मिस्टर शाह को टीम से मिलने के लिए समय निकालने और इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाते हुए खिलाड़ियों के साथ हौसला बढ़ाने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं.'

ICC चेयरमैन जय शाह की जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मुलाकात
ICC चेयरमैन जय शाह की जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मुलाकात

जम्मू कश्मीर की शानदार जीत
बता दें कि जम्मू कश्मीर को यह जीत तब मिली जब उन्होंने आठ बार के चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ पहली इनिंग में बड़ी बढ़त के आधार पर रणजी ट्रॉफी 2025–26 का खिताब जीतकर हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर इतिहास रच दिया. अपनी पहली पारी में 584 रन बनाने के बाद, जम्मू कश्मीर ने कर्नाटक को 293 रन पर आउट करके 291 रन की अहम बढ़त ले ली.

जम्मू कश्मीर के ओपनर कामरान इकबाल के नाबाद 160 रन और साहिल लोत्रा ​​के साथ उनकी अटूट शतकीय साझेदारी की मदद से अपनी दूसरी पारी 342/4 पर घोषित करके अपना दबदबा और दिखाया. लेकिन पांचवें दिन मैच ड्रॉ रहा और पहली पारी की बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर को खिताब दिया गया.

ICC चेयरमैन जय शाह की जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मुलाकात
ICC चेयरमैन जय शाह की जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से मुलाकात

जय शाह ने टीम को बधाई दी
इस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद, जय शाह ने टीम को बधाई दी और इस कामयाबी के पीछे मिलकर किए गए काम की तारीफ की. शाह ने एक्स पर लिखा, 'भारत में जम्मू कश्मीर टीम को हिम्मत और लगन की शानदार कहानी लिखने के लिए बधाई. खिलाड़ी अपनी तारीफ के पूरे हकदार हैं, लेकिन टीम के कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स के योगदान को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने इस बड़ी कामयाबी को पाने के लिए पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत की है.'

उन्होंने आगे कहा कि यह जीत इस इलाके की आने वाली पीढ़ियों को इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी. शाह ने कहा, 'मुझे यकीन है कि यह जीत इस इलाके की मौजूदा पीढ़ी के दिलों में विश्वास जगाएगी और अगली पीढ़ी को बल्ला या गेंद उठाने के लिए प्रेरित करेगी.'

