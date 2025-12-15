ICC चेयरमैन जय शाह ने मेसी को किया सम्मानित, वर्ल्ड कप टिकट समेत तीन चीजें कीं गिफ्ट
Lionel Messi in Delhi: फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी को अरुण जेटली स्टेडियम में सम्मानित किया गया.
Published : December 15, 2025 at 7:02 PM IST
नई दिल्ली: अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने तीन दिवसीय भारतीय दौरे के आखिरी दिन नई दिल्ली पहुंचे. जहां उनका अरुण जेटली स्टेडियम में शानदार स्वागत किया गया. इस दौरान आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी से मुलाकात की और उनको अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के टिकट, साइन की हुई जर्सी और एक फ्रेम किया हुआ बैट गिफ्ट करके सम्मानित किया.
जय शाह का यह कदम क्रिकेट की ग्लोबल पहुंच को बढ़ाने और पारंपरिक सीमाओं से परे दर्शकों को जोड़ने के विजन को दिखाता है, जो अलग-अलग खेलों के बीच सांस्कृतिक संबंध बनाने में खेल के बढ़ते आत्मविश्वास को रेखांकित करता है. इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, DDCA प्रेसिडेंट रोहन जेटली के साथ इस इवेंट में शामिल हुईं.
🏏⚽️ In a rare crossover moment for global sport, ICC Chairman Jay Shah met football icon Lionel Messi, Luis Suarez and Rodrigo De Paul and presented them with #TeamIndia jerseys and a signed bat by the ICC T20 World Cup 2024 winning Indian team in New Delhi.@JayShah |… pic.twitter.com/C4uJEJBna1— BCCI (@BCCI) December 15, 2025
बता दें कि मेसी का ये GOAT इंडिया टूर का ये आखिरी दिन था. अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचने के बाद मेसी ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेला और दर्शकों में किक मारकर फुटबॉल की गेंद भी दी.
मेसी ने दोबारा भारत आने का किया वादा
इस मौके पर उन्होंने स्टेडियम में मौजूद भीड़ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'इतने दिनों में इंडिया में आपने हमें जो प्यार दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया. सच में, यह हमारे लिए एक अनोखा अनुभव था कि हम इसे शेयर कर पाए. हालांकि यह बहुत कम समय के लिए था, लेकिन यह सब प्यार पाना बहुत अच्छा था, जिसके बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन इसे खुद महसूस करना अविश्वसनीय था.
मेसी ने आगे कहा, 'इन दिनों आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया वह हैरान करने वाला था, एकदम पागलपन. इसलिए आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया, और हम किसी दिन जरूर वापस आएंगे- शायद कोई मैच खेलने के लिए या किसी और मौके पर, लेकिन हम फिर से जरूर आएंगे. आपका बहुत-बहुत शुक्रिया.'
VIDEO | Delhi: Argentine footballer Lionel Messi addresses the gathering at Arun Jaitley Stadium.— Press Trust of India (@PTI_News) December 15, 2025
मेसी का GOAT टूर
मेस्सी के GOAT टूर (GOAT India Tour 2025) की शुरुआत कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम से हुई, जहां हजारों फैन उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े, हालांकि, वेन्यू के खराब मैनेजमेंट ने उनके जोश को निराशा में बदल दिया और वो इवेंट पूरी तरह से फ्लॉप रहा.
उसके बाद मेसी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे, जहां उनका उप्पल स्टेडियम में जोरदार स्वागत हुआ. इस दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने मेसी के साथ मैच भी खेला. वहीं पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी उनसे मुलाकात की.
मेसी का दूसरा दिन मुंबई में गुजरा, जहां उन्होंने मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के लीजेंड सचिन तेंदुलकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुछ मौजूदा भारतीय और पूर्व फुटबॉल खिलाड़ियों, फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ और नेताओं से मुलाकात की.
इसके बाद स्टार फुटबॉलर अपने दौरे के तीसरे और अंतिम दिन दिल्ली पहुंचे. इन तीनों दिन मेसी के साथ उनके दो साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल चार शहरों का दौरा किया.