रोहित हमेशा मेरे कप्तान रहेंगे! ICC चेयरमैन ने हिटमैन के बारे में बोली बड़ी बात

Nita Ambani on Rohit Sharma: नीता अंबानी और जय शाह ने रोहित शर्मा की तारीफ कर सबका दिल जीत लिया.

रोहित शर्मा और जय शाह
रोहित शर्मा और जय शाह (IANS photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 9, 2026 at 11:06 PM IST

4 Min Read
Jay Shah on Rohit Sharma: एक कार्यक्रम में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को ICC चेयरमैन जय शाह ने कप्तान कहकर संबोधित किया, जिससे वहां मौजूद रोहित शर्मा भी हंस पड़े. हाल ही में, टीम इंडिया के क्रिकेटर रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, हरमनप्रीत कौर और जय शाह ने रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. जहां पर जय शाह ने हिटमैन को कप्तान कह दिया. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जय शाह ने रोहित को कप्तान क्यों कहा?
जय शाह ने कार्यक्रम में कहा, 'हमारे कप्तान यहां बैठे हैं, मैं तो कप्तान ही कहुंगा क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया को दो ICC ट्रॉफी दिलाई हैं. 2023 वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार दस मैच जीते, लेकिन, भले ही हम उस टूर्नामेंट में ट्रॉफी नहीं जीत पाए, हमारी टीम ने फैंस का दिल जीत लिया. बाद में, फरवरी 2024 में, मैंने राजकोट के मैदान पर कुछ कहा था, हम अगले वर्ल्ड कप में ट्रॉफी के साथ-साथ फैंस का दिल भी जीतने वाले हैं.'

नीता अंबानी ने रोहित को आइकन बताया
इसी कार्यक्रम में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने भी 2024 टी20 वर्ल्ड कप का जिक्र किया. इस संदर्भ में, उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ की. रोहित शर्मा के सफर के बारे में बात करते हुए, नीता अंबानी ने कहा, 'रोहित बचपन में अपने दादा-दादी के साथ रहते थे. वह क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए अपनी किट के साथ बोरीवली से चर्चगेट तक लोकल ट्रेन से सफर करते थे. जिस तरह से वह एक-एक कदम चढ़कर टीम इंडिया के कप्तान बने, वह कमाल है. इसी तरह रोहित भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बन गए. उनका सफर दुनिया के लिए प्रेरणा है. वह आइकॉनिक हैं,'

धोनी के बाद रोहित बने दूसरे कप्तान
रोहित शर्मा ने 2021 में टीम इंडिया के फुल-टाइम कप्तान के तौर पर कमानी संभाली. भारत 2022 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गया था, लेकिन रोहित ने भारत को लगातार तीन ICC टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचाया. उनकी कप्तानी में, टीम इंडिया एक साल में दो बार ICC टूर्नामेंट चैंपियन बनी.

इस तरह, भारतीय क्रिकेट टीम ने रोहित की कप्तानी में लगभग 17 साल बाद 2024 में टी20 वर्ल्ड कप और 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती. इसके साथ ही, धोनी के बाद रोहित दूसरे कप्तान बन गए जिन्होंने भारत को एक से ज्यादा ICC ट्रॉफी दिलाई. इस तरह, भले ही उन्होंने कम समय के लिए टीम इंडिया की कप्तानी की, लेकिन रोहित ने भारतीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई.

कप्तानी का रिकॉर्ड
रोहित की कप्तानी में भारत ने 56 में से 42 वनडे मैच जीते और केवल 12 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच टाई रहा और एक का कोई नतीजा नहीं निकल सकी. टी20 में भी रोहित की कप्तानी का रिकॉर्ड शानदार है. उन्होंने इस फॉर्मेट में टीम इंडिया को 62 में से 49 टी20 मैच जीत दिलाई. टी20 फॉर्मेट में उनका जीत का प्रतिशत 79.03 है.

रोहित ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. उन्होंने पिछले साल मई में लंबे फॉर्मेट टेस्ट से भी संन्यास ले लिया. वह फिलहाल वनडे खेल रहे हैं. हालांकि, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले BCCI ने रोहित को कप्तानी से भी हटा दिया. मैनेजमेंट ने युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के लिए कप्तान बनाया, जबकि सूर्यकुमार यादव टी20 के कप्तान हैं.

संपादक की पसंद

