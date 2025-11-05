ETV Bharat / sports

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

आईसीसी ने एशिया कप में हुए भारत-पाकिस्तान के बीच हुए विवादों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी को बैन कर दिया.

Pakistan
पाकिस्तान क्रिकेट टीम (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 5, 2025 at 9:52 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां टीम इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. इस सीरीज के 3 मैच अब तक खेले जा चुके हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ने के बाद भारत ने सीरीज को अभी 1-1 की बराबरी पर रखा है. इसी बीच भारतीय फैंस के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आई है.

आईसीसी ने दी सूर्या को बड़ी सजा
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारत के सूर्यकुमार यादव को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान हुए विवादों के लिए सजा दी है. उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही सूर्या को 2 डिमेरिट पॉइंट दिए हैं.

सूर्यकुमार यादव
सूर्यकुमार यादव (IANS)

वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज़ हारिस रऊफ को 2 डिमेरिट पॉइंट मिलने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो वनडे मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. आईसीसी का यह कदम सूर्यकुमार और रऊफ के एशिया कप 2025 के दौरान किए गए कामों के लिए है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला गया था.

सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल मैच में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराकर कप जीता था. इससे पहले भारत ने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दो बार हराया था. एक बार लीग स्टेज में और एक बार सुपर 4 में हराया था.

हारिस रऊफ पर लगा बैन
सूर्या और रऊफ को यूएई में हुए एशिया कप में आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया और उनके कामों के लिए उन पर बैन लगाया गया. रऊफ पर भारत के खिलाफ मैचों के दौरान दो अलग-अलग घटनाओं के लिए 30 प्रतिशत का दो बार जुर्माना लगाया गया, जिसके कारण उन्हें 4 और 6 नवंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज में दो मैचों का बैन लगा.

हारिस रऊफ
हारिस रऊफ (IANS)

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार पर भी भारतीय सेना का समर्थन करने और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने वाली अपनी टिप्पणियों के लिए 'खेल को बदनाम करने' के लिए उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है.

14 सितंबर के मैच में रऊफ को इसी अपराध का दोषी पाया गया और उन पर उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दो डिमेरिट पॉइंट मिले. फिर, भारत के खिलाफ एक और मैच में, रऊफ को फिर से आर्टिकल 2.21 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया और उन पर उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और उन्हें दो अतिरिक्त डिमेरिट पॉइंट मिले.

जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह (IANS)

भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एक डिमेरिट पॉइंट मिला, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और साहिबजादा फरहान को बिना किसी पेनल्टी के छोड़ दिया गया.

