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ICC ने सितंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड विजेता का किया ऐलान, पांचवीं बार एक ही देश को मिला दोनों अवॉर्ड

ICC ने गिल-शेफाली को दिया प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड ( IANS )

ICC Player of the Month September: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सितंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता के नामों का ऐलान कर दिया है. भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा ने ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. इस अवॉर्ड के इतिहास में ये तीसरी बार है जब भारत ने दोनों कैटेगरी में ये अवॉर्ड जीता है. ये गिल का अपना पांचवां मंथली अवॉर्ड है. पुरुषों की कैटेगरी में सबसे ज्यादा बार यह अवॉर्ड जीतने का अपना रिकॉर्ड और बेहतर किया. जबकि शेफाली वर्मा ने दूसरा बार ये अवॉर्ड जीता है.

सितंबर में गिल और शेफाली का प्रदर्शन

दोनों ही खिलाड़ियों ने सितंबर में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल ने हाल ही में खत्म हुई वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में काफी ज्यादा रन बनाए. जिसकी वजह से उको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया था. उन्होंने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में 110 रन बनाए, जिससे मेजबान टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की और 1-0 की बढ़त बनाई. इसके बाद उन्होंने 133 गेंदों पर शानदार 223 रन बनाए, जो वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक था. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 406 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया. भारत ने 39 गेंदें बाकी रहते हुए आठ विकेट से जीत दर्ज की.

शुभमन गिल (IANS)