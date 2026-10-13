ICC ने सितंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड विजेता का किया ऐलान, पांचवीं बार एक ही देश को मिला दोनों अवॉर्ड
भारत के शुभमन गिल और शेफाली वर्मा ने सितंबर महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीत लिया है.
Published : October 13, 2026 at 12:31 PM IST
ICC Player of the Month September: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सितंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता के नामों का ऐलान कर दिया है. भारत के वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा ने ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. इस अवॉर्ड के इतिहास में ये तीसरी बार है जब भारत ने दोनों कैटेगरी में ये अवॉर्ड जीता है. ये गिल का अपना पांचवां मंथली अवॉर्ड है. पुरुषों की कैटेगरी में सबसे ज्यादा बार यह अवॉर्ड जीतने का अपना रिकॉर्ड और बेहतर किया. जबकि शेफाली वर्मा ने दूसरा बार ये अवॉर्ड जीता है.
सितंबर में गिल और शेफाली का प्रदर्शन
दोनों ही खिलाड़ियों ने सितंबर में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल ने हाल ही में खत्म हुई वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में काफी ज्यादा रन बनाए. जिसकी वजह से उको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया था. उन्होंने तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में 110 रन बनाए, जिससे मेजबान टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की और 1-0 की बढ़त बनाई. इसके बाद उन्होंने 133 गेंदों पर शानदार 223 रन बनाए, जो वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक था. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 406 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया. भारत ने 39 गेंदें बाकी रहते हुए आठ विकेट से जीत दर्ज की.
वहीं महिलाओं में शेफाली वर्मा ने बड़े टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और महिला एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं. उन्होंने 184.61 के स्ट्राइक रेट से 360 रन बनाए और इस दौरान छह विकेट भी लिए. उन्होंने सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए और फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 48 रन बनाए.
पांचवीं बार हुआ ऐसा
यह पांचवीं बार है जब एक ही क्रिकेट बोर्ड ये एक ही देश के खिलाड़ियों ने महिला और पुरुष केटगरी के अवॉर्ड अपने नाम किए हों. जबकि भारत ने तीसरी बार यह उपलब्धि हासिल की है. इससे पहले जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना ने जून 2024 में ये अवॉर्ड जीते थे, जबकि अभिषेक शर्मा और मंधाना ने सितंबर 2025 में ये सम्मान हासिल किए. अब गिल और शेफाली ने सितंबर 2026 में ये अवॉर्ड अपने नाम किया है.