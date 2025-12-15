भारतीय खिलाड़ी का कमाल, केवल एक मैच खेलकर ही जीत लिया प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड
ICC ने नवंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है.
Published : December 15, 2025 at 5:35 PM IST
हैदराबाद: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर शेफाली वर्मा ने आईसीसी के नवंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीत लिया है. उन्हें ये पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करने पर मिला.
खास बात ये है कि शेफाली भारतीय वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थीं, लेकिन टूर्नामेंट के बीच में प्रतिका रावल के चोटिल होने से शेफाली को आखिरी समय में टीम में शामिल किया गया. जिसके बाद शेफाली ने सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेला. सेमीफाइनल में वो कुछ खास नहीं कर सकी, लेकिन फाइनल में उन्होंने 78 गेंदों में 87 रन बनाए, जो वर्ल्ड कप फाइनल में किसी भारतीय ओपनर का सबसे बड़ा स्कोर है. इसके अलावा शफाली ने गेंद से दो विकेट भी चटकाए. जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड भी दिया गया.
Flamboyant India batter claims the ICC Women’s Player of the Month award for November 2025 after a crucial all-round performance in the #CWC25 final 💪— ICC (@ICC) December 15, 2025
More 👉 https://t.co/IC1CZKBHvQ pic.twitter.com/mVQEJdP1Y5
शेफाली ने क्या कहा?
शेफाली ने थाईलैंड की थिपत्चा पुथावोंग और यूएई की ईशा ओझा को पछाड़कर अपना पहला प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीता है. ये सम्मान मिलने के बाद शेफाली ने कहा, 'मेरा पहला ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का अनुभव वैसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था, लेकिन यह उससे कहीं बेहतर खत्म हुआ जैसा मैंने कभी सोचा या कल्पना की थी. मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं फाइनल में टीम की सफलता में योगदान दे सकी और पहली बार और घरेलू दर्शकों के सामने वर्ल्ड कप जीतने के इतिहास का हिस्सा बन सकी.'
ICC द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में शैफाली ने कहा, 'मुझे नवंबर के लिए महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ चुने जाने पर सच में बहुत गर्व है. मैं यह अवॉर्ड अपनी टीम के साथियों, कोचों, परिवार और उन सभी को समर्पित करती हूं जिन्होंने अब तक मेरी यात्रा में मेरा साथ दिया है. हम एक टीम के तौर पर जीतते और हारते हैं, यह बात इस अवॉर्ड पर भी लागू होती है.'
A stellar #WTC27 series against India awards Proteas spinner the ICC Men's Player of the Month award for November 2025 🥇— ICC (@ICC) December 15, 2025
More 👉https://t.co/hRoLCRlQLL pic.twitter.com/ccuSNljVAS
पुरुषों में ये अवॉर्ड किसने जीता?
पुरुषों में ये अवॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के साइमन हार्मर ने अपने नाम किया है. उनकी शानदार बॉलिंग की बदौलत ही प्रोटियाज ने भारत में 2-0 से टेस्ट सीरीज जीती थी. 36 साल के हार्मर ने बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम और पाकिस्तान के लेफ्ट-आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को पीछे छोड़कर पहली बार यह अवॉर्ड जीता है.
हार्मर ने भारत में खेले गए दो टेस्ट में 8.94 की औसत और 5.66 की इकॉनमी से 17 विकेट लिए और दक्षिण अफ्रीका, जो मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता हैं, को 25 साल में भारत में पहली टेस्ट सीरीज जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.