ETV Bharat / sports

ICC ने 2035 तक के बड़े इवेंट का किया ऐलान, भारत को दो बड़े टूर्नामेंट की मिली मेजबानी

ICC ने 2035 तक के बड़े इवेंट का किया ऐलान ( IANS )

बाली (इंडोनेशिया): इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बोर्ड ने हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी बाली में मीटिंग की. जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई. रविवार को क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने अपने अगले 9 सालों के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. बोर्ड ने 2035 तक होने वाले पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन की विंडो को मंजूरी दे दी.

आईसीसी का यह तयशुदा कार्यक्रम 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से शुरू होकर 2035 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक जारी रहेगा. खास बात ये है कि इस कार्यक्रम के अनुसार 2031 के बाद होने वाले बड़े टूर्नामेंट के मेजबान देशों की घोषणा नहीं की गई है लेकिन उनके आयोजन की तारीखें का ऐलान कर दिया गया है.

चैंपियंस ट्रॉफी (Getty Iamges) भारत को मिले दो बड़े इवेंट

ICC द्वारा जारी किए गए इस कार्यक्रम में भारत को दो बड़े इवेंट की मेजबनी करने का मौका मिला है. जिसमें भारत 9 से 28 अक्टूबर 2029 तक चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा जबकि 2031 में 9 अक्टूबर से 23 नवंबर तक होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी करेगा.उसके साथ बांग्लादेश को भी मेजबानी का हक दिया गया है. बात दें कि भारत 2006 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा. जबकि भारत ने इससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2023 में वनडे विश्व कप की मेजबानी की थी. रोहित शर्मा और पैट कमिंस वनडे वर्ल्ड कप की ट्रिफी के साथ (ANI)