ICC ने 2035 तक के बड़े इवेंट का किया ऐलान, भारत को दो बड़े टूर्नामेंट की मिली मेजबानी
भारत 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 में वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा.
Published : November 16, 2026 at 10:10 AM IST
बाली (इंडोनेशिया): इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बोर्ड ने हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी बाली में मीटिंग की. जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई. रविवार को क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी ने अपने अगले 9 सालों के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. बोर्ड ने 2035 तक होने वाले पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन की विंडो को मंजूरी दे दी.
आईसीसी का यह तयशुदा कार्यक्रम 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से शुरू होकर 2035 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक जारी रहेगा. खास बात ये है कि इस कार्यक्रम के अनुसार 2031 के बाद होने वाले बड़े टूर्नामेंट के मेजबान देशों की घोषणा नहीं की गई है लेकिन उनके आयोजन की तारीखें का ऐलान कर दिया गया है.
भारत को मिले दो बड़े इवेंट
ICC द्वारा जारी किए गए इस कार्यक्रम में भारत को दो बड़े इवेंट की मेजबनी करने का मौका मिला है. जिसमें भारत 9 से 28 अक्टूबर 2029 तक चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा जबकि 2031 में 9 अक्टूबर से 23 नवंबर तक होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी करेगा.उसके साथ बांग्लादेश को भी मेजबानी का हक दिया गया है. बात दें कि भारत 2006 के बाद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा. जबकि भारत ने इससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2023 में वनडे विश्व कप की मेजबानी की थी.
अगला वनडे कर्ल्ड कप कहां है?
अगला वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेला जाएगा. जिसकी मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया अक्टूबर-नवंबर में करेंगे. जबकि अगला टी20 वर्ल्ड कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा.
ICC ने क्या कहा?
आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता ने कहा, 'आईसीसी के टूर्नामेंटों का पोर्टफोलियो और कार्यक्रम क्रिकेट के वैश्विक ढांचे के महत्वपूर्ण हिस्से हैं. ये इस खेल को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ पूरे क्रिकेट जगत को एक बेहतर दिशा और संदर्भ प्रदान करते हैं. हम खिलाड़ियों और सदस्य देशों को इन टूर्नामेंटों के बारे में लंबे समय पहले जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व को भी समझते हैं. इससे खिलाड़ियों के विकास के लिए बेहतर योजनाएं, उच्च प्रदर्शन वाले कार्यक्रम और व्यवस्थित क्रिकेट कैलेंडर तैयार करने में मदद मिलेगी.'
2035 तक ICC टूर्नामेंट का कार्यक्रम
- 2028: टी20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (12 अक्टूबर – 12 नवंबर)
- 2029: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, इंग्लैंड (8-12 जून)
- 2029: चैंपियंस ट्रॉफी, भारत (9-28 अक्टूबर)
- 2030: टी20 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड (4 जुलाई – 4 अगस्त)
- 2031: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, इंग्लैंड (12-16 जून)
- 2031: वनडे वर्ल्ड कप, भारत और बांग्लादेश (9 अक्टूबर – 23 नवंबर)
- 2032: टी20 वर्ल्ड कप, मेजबान तय होना बाकी (14 अक्टूबर – 14 नवंबर)
- 2033: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, मेजबान तय होना बाकी (9-13 जून)
- 2033: चैंपियंस ट्रॉफी, मेजबान तय होना बाकी (2-23 अक्टूबर)
- 2034: टी20 वर्ल्ड कप, मेजबान तय होना बाकी (6 जुलाई – 6 अगस्त)
- 2035: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल – मेजबान तय होना बाकी (7-11 जून)
- 2035: वनडे वर्ल्ड कप, मेजबान तय होना बाकी (2 अक्टूबर – 18 नवंबर)