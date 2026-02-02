ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप के वार्म-अप मैच का हुआ ऐलान, चार शहरों में खेले जाएंगे 16 मैच

T20 World Cup Warm up Match: भारतीय टीम 4 फरवरी को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक वार्म-अप मैच खेलेगा.

टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी
टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 5:24 PM IST

हैदराबाद: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सोमवार को घोषणा की कि 7 फरवरी को 2026 टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले 2 से 6 फरवरी के बीच 16 वार्म-अप मैच खेले जाएंगे.

ये वार्म-अप मैच सह-मेजबान देशों भारत और श्रीलंका के चार शहरों में खेले जाएंगे. भारत में, बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) ग्राउंड 1, नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम और चेन्नई में एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में मैच होंगे. जबकि श्रीलंका में, सिंहालेस क्रिकेट ग्राउंड, आर. प्रेमदासा स्टेडियम और कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड में वार्म-अप मैच होंगे.

डिफेंडिंग चैंपियन भारत 4 फरवरी को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक वार्म-अप मैच खेलेगा, जबकि इंडिया ए सोमवार शाम और 6 फरवरी को क्रमशः USA और नामीबिया के खिलाफ अपने वार्म-अप मैच खेलेगी.

वार्म अप मैच के लिए टिकट
ICC ने यह भी कहा कि जो प्रशंसक नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में अमेरिका बनाम इंडिया 'A' और भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के वार्म-अप मैच देखना चाहते हैं, वे BookMyShow वेबसाइट पर ऑनलाइन या स्टेडियम के बॉक्स ऑफिस पर जाकर टिकट खरीद सकते हैं.

वार्म-अप मैचों का शेड्यूल 2 फरवरी को बेंगलुरु में अफगानिस्तान बनाम स्कॉटलैंड मैच से शुरू होगा और 6 फरवरी को BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंडिया A बनाम नामीबिया मैच के साथ खत्म होगा. भारत और इंडिया 'A' के मैच देश में स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर लाइव प्रसारित किए जाएंगे.

टी20 विश्व कप अभ्यास मैचों के लिए भारत की ए टीम:
आयुष बदोनी (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन जगदीसन (विकेटकीपर), रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह, विप्रज निगम और मयंक यादव.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्म-अप मैच

2 फरवरी
अफगानिस्तान बनाम स्कॉटलैंड, बेंगलुरु, दोपहर 3 बजे
अमेरिका बनाम इंडिया 'ए', नवी मुंबई, शाम 5 बजे
कनाडा बनाम इटली, चेन्नई, शाम 7 बजे

3 फरवरी
ओमान बनाम श्रीलंका 'A', कोलंबो, दोपहर 1 बजे
नीदरलैंड बनाम जिम्बाब्वे, कोलंबो, दोपहर 3 बजे
नेपाल बनाम यूएई, चेन्नई, शाम 5 बजे

4 फरवरी
स्कॉटलैंड बनाम नामीबिया, बेंगलुरु, दोपहर 1 बजे
अफगानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज, बेंगलुरु, दोपहर 3 बजे
पाकिस्तान बनाम आयरलैंड, कोलंबो, शाम 5 बजे
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, नवी मुंबई, शाम 7 बजे

5 फरवरी
जिम्बाब्वे बनाम ओमान, कोलंबो, सुबह 11 बजे
नेपाल बनाम कनाडा, चेन्नई, दोपहर 1 बजे
ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड, कोलंबो, शाम 5 बजे
न्यूजीलैंड बनाम अमेरिका, नवी मुंबई, शाम 7 बजे

6 फरवरी
इटली बनाम यूएई, चेन्नई, दोपहर 3 बजे
इंडिया 'ए' बनाम नामीबिया, बेंगलुरु, शाम 5 बजे

