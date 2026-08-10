ETV Bharat / sports

'मुझे नरेंद्र नाम से नफरत है...' नरेंद्र बेरवाल ने PM को सुनाई पाकिस्तानी बॉक्सर की दिलचस्प स्टोरी

बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीता था.

PM मोदी की कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट से बातचीत
PM मोदी की कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट से बातचीत (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने आवास पर कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान भारतीय बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने PM मोदी को 2015 के वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स के दौरान हुई एक मजेदार घटना के बारे में बताया.

कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 90 प्लस केजी की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतने वाले बेरवाल ने 11 साल पहले पाकिस्तानी बॉक्सर के साथ हुई एक मजेदार बातचीत का किस्सा सुनाया. जिसे सुनकर प्रधानमंत्री की हंसी छूट गई.

बेरवाल ने अपने पाकिस्तानी बॉक्सर की बात को याद करते हुए पीएम से कहा, 'पाकिस्तानी बॉक्सर ने मुझसे कहा कि आपका नाम नरेंद्र है, आपके कोच का नाम नरेंद्र है और आपके प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है. मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई है,'

2015 की उस घटना के बारे में बताते हुए बेरवाल ने ये भी कहा कि वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर के खिलाफ पहले राउंड के मैच से पहले मुझे मिलिट्री से फोन आया था कि पाकिस्तान से नहीं हारना है'.

बेरवाल ने मोदी को बताया, 'मैं वह फाइट तो जीत गया, लेकिन हम दोनों को सिर में चोटें आईं और टांके लगवाने के लिए अस्पताल जाना पड़ा. जहां पर पाकिस्तानी बॉक्सर ने ये बात कही थी.

नरेंद्र बेरवाल ने जीता सिल्वर
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के शानदार बॉक्सिंग प्रदर्शन में बेरवाल ने अहम भूमिका निभाई और 90+kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता. भारत ने बॉक्सिंग में कुल 10 मेडल जीते, जिनमें सात गोल्ड और तीन सिल्वर मेडल शामिल थे.

अंकुश पंघाल, सचिन सिवाच, जैस्मिन लंबोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी और प्रिया घांघस ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि बेरवाल, ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और जादुमनी सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल किए.

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 39 मेडल जीते. मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर रहा. जिसमें 13 गोल्ड, 17 ​​सिल्वर और नौ ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे.

ये भी पढ़ें

'मुझे देश का गलत नक्शा देखना अच्छा नहीं लगा...' लवलीना ने PM मोदी से क्यों कही ऐसी बात?

PM मोदी की कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से मुलाकात, देखें वीडियो

TAGGED:

BOXER NARENDER BARWAL
I HATE THE NAME NARENDER
PM MODI
COMMONWEALTH GAMES 2026
NARENDER BARWAL MEET PM MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.