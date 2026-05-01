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व्यक्तिगत उपलब्धियों की बजाय टीम के लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता हूं: भुवनेश्वर

36 साल के इस गेंदबाज ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने की उपलब्धि हासिल कर ली है.

RCB fast bowler Bhuvneshwar Kumar
आरसीबी के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (file photo-ANI)
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By PTI

Published : May 1, 2026 at 1:21 PM IST

3 Min Read
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अहमदाबाद : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि वह अपने करियर के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां उनके लिए टीम की सफलता व्यक्तिगत उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण है.

यह 36 वर्षीय तेज गेंदबाज इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मौजूदा सत्र में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है और इस कारण उनके पास पर्पल कैप है. उन्होंने आरसीबी की तरफ से गुजरात टाइटंस के खिलाफ 28 रन देकर तीन विकेट लिए। उनकी टीम को हालांकि इस मैच में हार का सामना करना पड़ा.

भुवनेश्वर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘पर्पल कैप मिलना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस दौर से आगे निकल चुका हूं जहां मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ हासिल करना चाहता था.’’

उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित रूप से मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं. लेकिन अब यह टीम से जुड़ा हुआ है. अब मैं युवा नहीं हूं. जब आप युवा होते हैं तो पुरस्कार जीतना चाहते हैं और यह अच्छा प्रदर्शन करने पर ही आपको मिलते हैं.’’

भुवनेश्वर ने कहा, ‘‘लेकिन जब आप टीम के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं और तब आपको कोई व्यक्तिगत पुरस्कार या इनाम मिलता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन सच कहूं तो मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूं. टीम प्रबंधन ने मेरा हौसला बढ़ाया है.’’

आरसीबी की टीम का लक्ष्य का पीछा करने में अच्छा रिकॉर्ड रहा है लेकिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ उसे पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी और उसकी टीम 155 रन पर आउट हो गई. भुवनेश्वर ने स्वीकार किया कि इस सत्र में सभी मैदानों पर लक्ष्य का पीछा करना आसान रहा है.

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आप इस बार आईपीएल को देखें तो किसी भी मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान हो गया है. हमने टॉस नहीं जीता. हमें पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया था. हमने गेंदबाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की। अब नतीजा यह है कि हम हार गए.’’

भुवनेश्वर ने आगे कहा, ‘‘हम रन बचाकर मैच नहीं जीत सकते थे. हम विकेट लेकर जीत सकते थे और जिन गेंदबाजों ने गेंदबाजी की वे विकेट लेने वाले सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज थे. आप हर मैच में हर विभाग में परफेक्ट नहीं हो सकते. हमने पूरे टूर्नामेंट में अब तक अच्छी बल्लेबाजी की थी.’’

गुजरात टाइटंस की तरफ से वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने 29 रन देकर दो विकेट लेने के अलावा तीन कैच भी लिए. उन्होंने 12 रन भी बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया.

गुजरात टाइटंस के क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी ने कहा, ‘‘जब हम नीलामी में जेसन को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारा मकसद यही था कि वह बल्ले और गेंद दोनों की भूमिका निभा सके. उन्होंने पिछले कुछ समय में पांचवें और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है.’’

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