IND vs SA ODI: टिकट काउंटर पर धीमी रफ्तार से लोग परेशान, सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल
भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए JSCA स्टेडियम में टिकट काउंटर बनाया गया है. जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
रांची: राजधानी रांची में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच को लेकर जहां उत्साह चरम पर है, वहीं टिकट बिक्री में अव्यवस्था की वजह से क्रिकेट प्रेमियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. धुर्वा स्थित JSCA स्टेडियम के बाहर सुबह होते-होते दो किलोमीटर से भी लंबी कतारें लग गई. रात से लाइन में खड़े लोग टिकट मिलने की उम्मीद में जमे रहे, लेकिन धीमी रफ्तार से चल रही टिकट बिक्री ने उनका उत्साह कम कर दिया.
टिकट खरीदने में लोगों को हो रही परेशानी
दर्शकों का कहना है कि टिकट काउंटरों की संख्या बेहद कम है और उपलब्ध काउंटर भी धीमी गति से काम कर रहे हैं. तीन काउंटरों के सहारे हजारों लोगों को टिकट दिया जा रहा है, जिससे भीड़ लगातार बढ़ रही है और कतारें छोटी होने के बजाय और लंबी हो रही हैं. कई युवाओं ने बताया कि वे रात 2 बजे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन सुबह तक भी लाइन मुश्किल से आगे बढ़ पाई.
वहीं, कई परिवारों और बुजुर्गों ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए यह व्यवस्था नाकाफी है. ठंड में बच्चों और महिलाओं को घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है. टिकट काउंटर के बाहर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग तो की गई है, लेकिन दर्शकों का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी मौजूद नहीं हैं. कई स्थानों पर धक्का मुक्की की स्थिति बनी, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा है.
क्रिकेट प्रेमियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर उठाया सवाल
क्रिकेट प्रेमियों का आरोप है कि प्रशासन ने भीड़ का अंदाजा लगाया जरूर, लेकिन इंतजाम उस हिसाब से नहीं किए गए. टिकट खरीदना किसी बड़ी परीक्षा जैसी हो गई है. इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधि-व्यवस्था संभाल रहे डीएसपी ने कहा कि पुलिस की ओर से पूरी तैयारी की गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने बताया कि जगह-जगह ड्रॉप गेट लगाए गए हैं ताकि भीड़ को विभिन्न सेक्शन में बांटा जा सके. पुलिस लगातार गश्त कर रही है और अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी.
उन्होंने यह भी दावा किया कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल बुलाया जाएगा. दूसरी ओर, रांची के अलावा बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और रामगढ़ सहित कई जिलों से दर्शक टिकट खरीदने पहुंचे हैं. बिहार और बंगाल से भी क्रिकेट प्रेमियों का आना जारी है. बढ़ती भीड़ और सीमित काउंटरों की वजह से पुलिस बल पर भी दबाव बढ़ रहा है. लोग लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए और प्रक्रिया को तेज किया जाए.
उत्साह और अव्यवस्था के इस मिश्रित माहौल के बीच एक बात साफ है कि रांची में क्रिकेट फीवर अपने चरम पर है, लेकिन टिकट वितरण की सुस्त प्रक्रिया और अपर्याप्त भीड़ प्रबंधन ने दर्शकों के धैर्य की परीक्षा ले ली है. प्रशासन दावा कर रहा है कि आने वाले समय में व्यवस्था और मजबूत की जाएगी, पर इस वक्त हजारों क्रिकेट प्रेमी टिकट की जद्दोजहद में ही उलझे हुए हैं.
