जानें क्यों धर्मशाला में IND vs SA T20 मैच से पहले देवता इंद्रुनाग के दरबार पहुंची HPCA?
हर मैच से पहले देवता इंद्रुनाग मंदिर में जाती है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 1:31 PM IST
धर्मशाला: अतंरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को भारत-दक्षिणा अफ्रीका टीम-20 मैच होगा. जिसके सफलतापूर्वक आयोजन की कामना के साथ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) के पदाधिकारियों ने रविवार को इंद्रुनाग देवता के दरबार में हाजिरी लगाई. इस दौरान मंदिर में पारंपरिक विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना और हवन किया गया. साथ ही भगवान इंद्रुनाग से मैच के निर्बाध और सफल आयोजन की प्रार्थना की गई. वहीं, पूजा व हवन के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का भी आयोजन किया गया.
"14 दिसंबर को होने वाले टी-20 मुकाबले को लेकर इंद्रुनाग मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और हवन किया गया है. भगवान इंद्रुनाग का आशीर्वाद एचपीसीए को हमेशा मिलता रहा है और इस बार भी उनके आशीष से मैच निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न होगा." - संजय शर्मा, निदेशक, एचपीसीए
मैच से पहले इंद्रुनाग मंदिर जाती है HPCA
एचपीसीए निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि जब भी कोई बड़ा आयोजन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होना होता है, तो पारंपरिक परंपरा अनुसार एचपीसीए की ओर से भगवान इंद्रुनाग मंदिर पहुंच कर विशेष पूजा करती है, ताकि आयोजन बिना किसी अड़चन से सफल रहे. उन्होंने कहा कि हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन उद्योग को भी प्रभावित किया है, लेकिन मैच के आयोजन होने से पर्यटन को बल मिलेगा. पर्यटन कारोबार बढ़ेगा और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी को लाभ मिलेगा. 14 दिसंबर के टी-20 मुकाबले को लेकर भगवान इंद्रुनाग मंदिर में पूजा-अर्चना व हवन किया गया है. हमें पूरा विश्वास है कि देवता की कृपा इस आयोजन पर बनी रहेगी और मैच सफलतापूर्वक आयोजित होगा.
क्यों इंद्रुनाग मंदिर जाती है HPCA ?
धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में जब भी किसी मैच का आयोजन होना होता है, तो एचपीसीए सबसे पहले भगवान इंद्रुनाग के दरबार पहुंचती हैं और मैच के सफल आयोजन के लिए विशेष पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करते ही. एचपीसीए निदेशक संजय शर्मा ने बताया कि साल 2003 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मैचों का आयोजन हो रहा है. साल 2005 में स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम और बोर्ड एकादश के बीच टेस्ट मैच खेला गया. उस समय काफी ज्यादा बारिश हुई थी. जिससे मैच में काफी खलल पड़ा था. इंद्रुनाग देवता को यहां बारिश के देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए एचपीसीए भी हर मैच से पहले इंद्रुनाग की पूजा-अर्चना करती है, ताकि मैच का सफलतापूर्वक आयोजन हो सके और बारिश से कोई बाधा न हो.
पहले भी दो मैच हो चुके हैं रद्द
धौलाधार की पहाड़ियों से घिरे धर्मशाला में मौसम का मिजाज अक्सर बिगड़ जाता है, जो कि क्रिकेट के लिए चुनौती साबित हुआ है. इससे पहले भी 15 सितंबर 2019 को भारत–दक्षिण अफ्रीका टी20 मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. जबकि 12 मार्च 2020 को निर्धारित वनडे मुकाबला भी लगातार बारिश की भेंट चढ़ गया था. ऐसे में इन घटनाओं को रोका जा सके और दोबारा कोई मैच बारिश के चलते रद्द न हो इसके लिए एचपीसीए हर मैच से पहले देवता इंद्रुनाग से आशीर्वाद लेती है, ताकि बिना किसी असुविधा या बाधा के मैच पूरा हो सके.
बारिश के देवता हैं इंद्रुनाग
भगवान इंद्रुनाग का मंदिर धर्मशाला से 10 किलोमीटर दूर खनियारा गांव में स्थित है. स्थानीय मान्यता के अनुसा धर्मशाला क्षेत्र में भगवान इंद्रुनाग को बारिश का देवता माना जाता है. ऐसे में बड़े आयोजनों से पहले भगवान इंद्रुनाग का आशीर्वाद लिया जाता है. ये परंपरा सालों से ऐसे ही चली आ रही है. मंदिर के पुजारियों का कहना है कि भगवान इंद्रुनाग की कृपा से मौसम अनुकूल बना रहता है और आयोजन बिना किसी बाधा के संपन्न होते हैं. इसी आस्था के चलते एचपीसीए हर बड़े मैच से पहले भगवान इंद्रुनाग के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करना नहीं भूलता है. स्थानीय लोगों का भी भगवान इंद्रुनाग में गहरा विश्वास है. बारिश न होने पर भी लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं. नई फसल सबसे पहले देवता के चरणों में अर्पित करने की परंपरा आज भी यहां कायम है.