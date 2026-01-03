ETV Bharat / sports

KKR मुस्तफिजुर रहमान को कितने करोड़ देगी? जानें पूरी डिटेल

मुस्तफिजुर रहमान ( ANI PHOTO )

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक मात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर उठे बवाल के बीच बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने आईपीएल फ्रैंचाइजी केकेआर को कहा है कि वो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज को रिलीज कर दें, और उसकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को ले लें. बीसीसीआई के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल 2026 में केकेआर में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे. KKR मुस्तफिजुर रहमान को कितने करोड़ देगी?

बीसीसीआई के इस फैसले के बाद अब ये सवाल उठ रहा कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ में बिकने वाले रहमान को अब कितने पैसे मिलेंगे ? जबकि उन्हें अपने देश से इस लीग में खेलने के लिए एनओसी भी मिला गई थी और वो केकेआर के लिए उपलब्ध भी थे. ऐसे में बांग्लादेशी गेंदबाज को उनकी आईपीएल फीस मिलेगी या नहीं. यही सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है. बता दें कि दुबई में आयोजित आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में KKR ने 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में साइन किया था. बीसीसीआई के नियम

बीसीसीआई के नियमों के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी निलाम होने के बाद आईपीएल खेलने से मना करता है तो उस खिलाड़ी पर दो साल तक बैन लगता है और उसे आईपीएल की फीस नहीं दी जाती है. इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी निलाम होने के बाद चोटिल होता है और एक भी मैच नहीं खेल पाता है तो फिर उसे भी आईपीएल फीस नहीं मिलती है.