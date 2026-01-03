KKR मुस्तफिजुर रहमान को कितने करोड़ देगी? जानें पूरी डिटेल
आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में KKR ने 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9.20 करोड़ में साइन किया था.
Published : January 3, 2026 at 1:40 PM IST
हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक मात्र बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर उठे बवाल के बीच बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने आईपीएल फ्रैंचाइजी केकेआर को कहा है कि वो बांग्लादेश के तेज गेंदबाज को रिलीज कर दें, और उसकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को ले लें. बीसीसीआई के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल 2026 में केकेआर में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे.
KKR मुस्तफिजुर रहमान को कितने करोड़ देगी?
बीसीसीआई के इस फैसले के बाद अब ये सवाल उठ रहा कि आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में 9.20 करोड़ में बिकने वाले रहमान को अब कितने पैसे मिलेंगे ? जबकि उन्हें अपने देश से इस लीग में खेलने के लिए एनओसी भी मिला गई थी और वो केकेआर के लिए उपलब्ध भी थे. ऐसे में बांग्लादेशी गेंदबाज को उनकी आईपीएल फीस मिलेगी या नहीं. यही सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है. बता दें कि दुबई में आयोजित आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में KKR ने 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में साइन किया था.
Make way for Mustafizur Rahman, @KKRiders fans! 💜— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The left-arm quick will play for the 3⃣-time champions at INR 9.2 Crore 💰#TATAIPL | #TATAIPLAuction pic.twitter.com/TWALm1MdKx
बीसीसीआई के नियम
बीसीसीआई के नियमों के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी निलाम होने के बाद आईपीएल खेलने से मना करता है तो उस खिलाड़ी पर दो साल तक बैन लगता है और उसे आईपीएल की फीस नहीं दी जाती है. इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी निलाम होने के बाद चोटिल होता है और एक भी मैच नहीं खेल पाता है तो फिर उसे भी आईपीएल फीस नहीं मिलती है.
मुस्तफिजुर रहमान का मामला अलग
लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ी का मामला इससे अलग है, क्योंकि वो टीम चयन के लिए उपलब्ध थे. चोटिल भी नहीं हुए थे और ना ही उन्होंने नीलामी के बाद अपना नाम वापस लिया. बल्कि उनको खोद केकेआर ने राजनीतिक तनाव और बीसीसीआई के कहने पर किया है. इससे आईपीएल फीस देने का मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है.
KKR पैसा नहीं देगी
कई सीनियर स्पोर्ट पत्रकारों का कहना है कि ये एक डिबेट का मुद्दा बन गया है, लेकिन केकेआर अपने पैसों को पर्स में ही रखेगी, वो मुस्तफिजुर को एक भी पैसे नहीं देंगे, क्योंकि केकेआर ने खिलाड़ी को बीसीसीआई के कहने पर रिलीज किया है, अगर केकेआर मुस्तफिजुर को बीसीसीआई के कहे बिना रिलीज करती तो फिर ये फ्रैंचाइजी बना मुस्तफिजुर का मामला होता, ऐसे में केकेआर को पूरा पैसा देना पड़ सकता था.
KKR ने क्या कहा?
कोलकाता नाइट राइडर्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने आने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन से पहले मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने का निर्देश दे दिया है. उन्होंने अपने प्रेस रिलीज ये भी कहा कि ये फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के निर्देश पर बातचीत के बाद लिया गया है. BCCI IPL नियमों के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी देगा, और ज्यादा जानकारी सही समय पर दी जाएगी.
केकेआर के इस बयान से साफ हो रहा है कि केकेआर मुस्तफिजुर को पैसा नहीं देगी. क्योंकि उन्होंने ये फैसला बीसीसीआई के कहने पर लिया है. अब आगे का मामला बीसीसीआई और मुस्तफिजुर रहमान के बीच ही होगा.