बिग बैश लीग का नया नियम 'डेजिग्नेटेड बैटर एंड फील्डर', जानें IPL के 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम से कितना है अलग?
'डेजिग्नेटेड बैटर एंड फील्डर' के नियम का मकसद खिलाड़ियों को चोटों से बचाना और उनके वर्कलोड को कम करना है.
Published : January 17, 2026 at 4:58 PM IST
हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) को क्रिकेट में इनोवेशन का हब माना जाता है, क्योंकि यह लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसे बड़े लीग से मुकाबला करने के लिए लगातार नई नई चीजें ट्राई करती रहती है. BBL अब 'डेजिग्नेटेड बैटर एंड फील्डर' नियम के साथ लीग में एक और इनोवेशन करने जा रहा है, लेकिन ये नियम अगले सीजन से लागू होंगे.
'डेजिग्नेटेड बैटर एंड फील्डर' नियम क्या है?
बिग बैश लीग के इस नए नियम डेजिग्नेटेड बैटर एंड फील्डर (designated batter and fielder) में एक खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाजी करेगा, उसे डेजिग्नेटेड हीटर (DB) कहा जाएगा और दूसरा सिर्फ फील्डिंग करेगा, जिस डेजिग्नेटेड फील्डर (DF) कहा जाएगा. हर टीम टॉस के समय अपनी प्लेइंग-11 में से एक DB और बाकी लाइनअप से एक DF नॉमिनेट कर सकती है.
DB को सिर्फ स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलने की इजाजत होगी, और जब उसकी टीम बॉलिंग कर रही होगी तो उसे फील्ड में आने की इजाजत नहीं होगी. क्योंकि DF उसकी जगह लेगा, और वह विकेटकीपिंग सहित सिर्फ फील्डिंग कर सकता है. खास बात यह है कि DF को बैटिंग या बॉलिंग करने की अनुमति नहीं होगी.
इस नियम का मकसद खिलाड़ियों को चोटों से बचाना और उनके वर्कलोड को मैनेज करना है ताकि उनका करियर ज्यादा लंबा हो सके. हालांकि यह टीमों पर निर्भर करेगा कि वे इस नियम का उपयोग करें या नहीं.
उदाहरण के तौर पर
अगर ट्रेविस हेड को मामूली चोट की चिंता है, तो उनकी टीम उन्हें DB के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं. जिसकी वजह से वो दूसरी पारी में फील्ड में नहीं आना पड़ेगा, और उनकी जगह वो अपनी टीम के सबसे अच्छे फील्डर को DF के तौर पर भेज सकते हैं.
बेसबॉल से प्रेरित है ये नियम
बिग बैश का ये नया नियम बेसबॉल से मिलता जुलता है. क्योंकि ऐसा ही एक नियम MLB (मेजर लीग बेसबॉल) में 1973 में अमेरिकन लीग ने अपनाया था. जिसमें डेजिग्नेटेड हिटर (DH) वो खिलाड़ी होता है जो पिचिंग करने वाले खिलाड़ी (पिचर) की जगह बल्लेबाजी करता है, लेकिन फील्डिंग नहीं करता. जिससे पिचर सिर्फ गेंदबाजी पर ध्यान दे सके और टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाजों को खेल में रखा जा सके.
ये नियम IPL के 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम से अलग
हालांकि BBL का यह नया नियम कुछ हद तक IPL के इम्पैक्ट प्लेयर के नियम जैसा लगता है, लेकिन ये दोनों नियम एक दूसरे से बहुत अलग हैं. बीग बैश के DB को प्लेइंग-11 से चुना जाता है, और उसकी जगह आने वाले DF को बॉलिंग करने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए यह टीम के बैलेंस को नहीं बदलता है.
वहीं IPL के इम्पैक्ट प्लेयर को प्लेइंग-11 के बाहर से चुना जाता है. और वो मैच के दौरान प्लेइंग-11 के किसी एक खिलाड़ी को बदलकर, सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी को मैदान में उतारने की अनुमति देता है, जो बल्लेबाज या गेंदबाज के तौर पर खेल पर गहरा असर डाल सकता है.
इम्पैक्ट प्लेयर का नियम
हर टीम को टॉस के समय प्लेइंग-11 के अलावा 4 अतिरिक्त खिलाड़ियों के नाम बताने होते हैं. जिनको मैच के दौरान किसी भी समय अपनी प्लेइंग-11 के किसी एक सदस्य की जगह ला सकते है. लेकिन एक बार जब कोई खिलाड़ी बाहर चला जाता है और इम्पैक्ट प्लेयर आता है, तो बाहर गया खिलाड़ी उस मैच में दोबारा नहीं खेल सकता.