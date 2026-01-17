ETV Bharat / sports

बिग बैश लीग का नया नियम 'डेजिग्नेटेड बैटर एंड फील्डर', जानें IPL के 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम से कितना है अलग?

ग्लेन मैक्सवेल ( Gatty Images )

हैदराबाद: ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग (BBL) को क्रिकेट में इनोवेशन का हब माना जाता है, क्योंकि यह लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसे बड़े लीग से मुकाबला करने के लिए लगातार नई नई चीजें ट्राई करती रहती है. BBL अब 'डेजिग्नेटेड बैटर एंड फील्डर' नियम के साथ लीग में एक और इनोवेशन करने जा रहा है, लेकिन ये नियम अगले सीजन से लागू होंगे. 'डेजिग्नेटेड बैटर एंड फील्डर' नियम क्या है?

बिग बैश लीग के इस नए नियम डेजिग्नेटेड बैटर एंड फील्डर (designated batter and fielder) में एक खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाजी करेगा, उसे डेजिग्नेटेड हीटर (DB) कहा जाएगा और दूसरा सिर्फ फील्डिंग करेगा, जिस डेजिग्नेटेड फील्डर (DF) कहा जाएगा. हर टीम टॉस के समय अपनी प्लेइंग-11 में से एक DB और बाकी लाइनअप से एक DF नॉमिनेट कर सकती है. DB को सिर्फ स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलने की इजाजत होगी, और जब उसकी टीम बॉलिंग कर रही होगी तो उसे फील्ड में आने की इजाजत नहीं होगी. क्योंकि DF उसकी जगह लेगा, और वह विकेटकीपिंग सहित सिर्फ फील्डिंग कर सकता है. खास बात यह है कि DF को बैटिंग या बॉलिंग करने की अनुमति नहीं होगी. इस नियम का मकसद खिलाड़ियों को चोटों से बचाना और उनके वर्कलोड को मैनेज करना है ताकि उनका करियर ज्यादा लंबा हो सके. हालांकि यह टीमों पर निर्भर करेगा कि वे इस नियम का उपयोग करें या नहीं. उदाहरण के तौर पर

अगर ट्रेविस हेड को मामूली चोट की चिंता है, तो उनकी टीम उन्हें DB के तौर पर नॉमिनेट कर सकते हैं. जिसकी वजह से वो दूसरी पारी में फील्ड में नहीं आना पड़ेगा, और उनकी जगह वो अपनी टीम के सबसे अच्छे फील्डर को DF के तौर पर भेज सकते हैं.