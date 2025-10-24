ETV Bharat / sports

3 टीमों के पास मौका होने के बावजूद भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचा? जानिए क्या कहते हैं नियम

अगर कीवी टीम इंग्लैंड के खिलाफ जीत भी जाती है और भारत से बेहतर नेट रन रेट हासिल कर लेती है, तब भी वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी. आइए जानें ऐसा क्यों है और भारत पर क्यों इन मैचों के नतीजों का भारत पर कोई असर क्यों नहीं पड़ेगा.

भारत के फिलहाल 6 अंक और न्यूजीलैंड के 4 अंक हैं. इन दोनों टीमों को अभी एक-एक मैच खेलना है. इंग्लैंड-न्यूजीलैंड और भारत-बांग्लादेश के मैच 26 अक्टूबर को खेले जाएंगे. अगर भारत बांग्लादेश से हार जाता है और कीवी टीम उस दिन इंग्लैंड से जीत जाती है, तो दोनों टीमों के छह-छह अंक हो जाएंगे.

हैदराबाद: भारत ने महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. गुरुवार को न्यूजीलैंड पर शानदार जीत के साथ उसने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. रविवार को टीम इंडिया लीग चरण का अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी.

भारत सेमीफाइनल में कैसे पहुंचा?

भारत और न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट में अब तक छह मैच खेले हैं. भारत इनमें से तीन मैच (श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ) पहले ही जीत चुका है. वहीं, कीवी टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ एक जीत (बांग्लादेश के खिलाफ) दर्ज की है. दो मैच (श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच) बारिश के कारण रद्द हो गए हैं. इन दोनों मैचों से उसे एक-एक अंक मिला है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (IANS)

इस हिसाब से भारत ने टूर्नामेंट में कीवी टीम से ज्यादा मैच जीते हैं. अगर कीवी टीम रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ जीत भी जाती है, तो अंकों के मामले में भारत की बराबरी भी कर लेगी, लेकिन तब भी वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि मैच जीतने के मामले में कीवी टीम भारत से पीछे रहेगी. उसने सिर्फ दो मैच जीते होंगे. जबकि भारत पहले ही तीन मैच जीत चुका है. ऐसे में चाहे कितनी भी बड़ी जीत क्यों न हो न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी.

दूसरी ओर आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी है. अगर इसमें लंका जीत जाती है, तो उसे छह अंक मिलेंगे. हालांकि, यह टीम भी सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाएगी. क्योंकि कीवी टीम पर लागू होने वाला नियम यहां भी लागू होगा. इसीलिए, आज से ग्रुप चरण के बाकी मैचों के नतीजे चाहे जो भी आएं, सेमीफाइनल की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा.

सेमीफाइनल में भारत का सामना किससे होगा

भारत पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुका है. अगर भारत बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीत जाता है, तो उसके 8 अंक हो जाएंगे. हालांकि, शीर्ष 3 में शामिल टीमें पहले ही 9 या उससे ज्यादा अंक अर्जित कर चुकी हैं. इसलिए भारत फाइनल मैच में चाहे जीत जाए या हार जाए. वो चौथे स्थान पर ही रहेगी. सेमीफाइनल में भारत को ग्रुप चरण के अंत में अंक तालिका में शीर्ष पर रही टीम से भिड़ना होगा. जो संभवत: ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका में से कोई एक हो सकता है.