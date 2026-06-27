भारत के महिला T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का पूरा समीकरण यहां पढ़ें
Team India Qualification Scenario: भारतीय टीम का आखिरी ग्रुप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, जो सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिहाज काफी अहम है.
Published : June 27, 2026 at 3:52 PM IST
Team India Qualification Scenario: भारत ने अब तक महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेले गए चार ग्रुप स्टेज मैचों में से तीन जीते हैं. उन्हें एकमात्र हार दक्षिण अफ्रीका से मिली, लेकिन इस हार की वजह से टीम के लिए अगला मैच बहुत अहम हो गया है. सेमीफाइनल में उनकी किस्मत का फैसला रविवार (28 जून) को होगा, जब दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा.
ग्रुप ए से पाकिस्तान और नीदरलैंड पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, जबकि बांग्लादेश के अंतिम चार में पहुंचने की संभावना बहुत कम है. अब, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ग्रुप में दो स्थानों और सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ में हैं.
Time is running out to qualify for the #T20WorldCup semi-finals😲— ICC (@ICC) June 26, 2026
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भारत ने गुरुवार को बांग्लादेश को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाने की अपनी उम्मीदें बरकरार रखीं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड पर 88 रन की जीत के साथ अपनी उम्मीदें जिंदा रखीं. ऑस्ट्रेलिया का आगे बढ़ना लगभग तय है, क्योंकि उन्होंने अपने चारों ग्रुप स्टेज मैच जीते हैं और उनका नेट रन रेट +4.724 है. भारत +2.268 के नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट +0.734 है.
ग्रुप A के बाकी बचे मैच
- मैच 26: पाकिस्तान महिला बनाम नीदरलैंड महिला, ब्रिस्टल, 27 जून
- मैच 29: बांग्लादेश महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला, लॉर्ड्स, 28 जून
- मैच 30: ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला, लॉर्ड्स, 28 जून
भारत के सेमीफाइनल में पहुंचना का समीकरण
पहला समीकरण
अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से जीत जाता है और बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है, तो भारतीय महिला टीम आठ अंकों के साथ सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.
दूसरा समीकरण
अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और दक्षिण अफ्रीका भी बांग्लादेश को हरा है, तो फिर तीन टीमों के 8-8 अंक हो जाएंगे. ऐसे में सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने का फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा. इस हिसाब से भारत और ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट दक्षिण अफ्रीका से बेहतर है.
तीसरा समीकरण
अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से हार जाता है, तो उन्हें ये उम्मीद करनी होगी की बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका को हरा दे. अगर बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के ग्रुप स्टेज में छह-छह अंकों पर रहेंगे, और सेमीफाइनल में जगह बेहतर नेट रन रेट के आधार पर तय होगी. जिसमें भारत के आगे बढ़ने का ज्यादा चांस है.
चौथा समीकरण
अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो भारत चाहेगा कि बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका को हरा दे. ऐसे मामले में, वे दक्षिण अफ्रीका से एक अंक ज्यादा लेकर आगे बढ़ेंगे. हालांकि, अगर प्रोटियाज मैच जीत जाते हैं, तो भारत बाहर हो जाएगा.
Three teams vying for the last semi-final spot in Group B 👀— ICC (@ICC) June 27, 2026
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ग्रुप B का समीकरण
ग्रुप B से अभी तक इंग्लैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने में सफल रही है. जबकि दूसरे स्थान के लिए तीन टीमें-श्रीलंका, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड मैदान में है. वेस्टइंडीज का आखिरी मैच आयरलैंड से है. अगर वो ये मैच जीत जाते हैं तो 8 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे. हारने के सूरत में न्यूजीलैंड को अगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिला जाएगा, इसके लिए न्यूजीलैंड को अपने आखिरी ग्रुप मैच में इंग्लैंड को हराना होगा.