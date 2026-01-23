ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप 2026: बांग्लादेश की गैरमौजूदगी उपमहाद्वीप में कैसे बना राजनीतिक मुद्दा?

बांग्लादेश से जुड़े विवाद ने टूर्नामेंट को हिला दिया है, लेकिन मुख्य खिलाड़ियों का असली मकसद क्रिकेट से ज्यादा कुछ लेना-देना नहीं है.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 23, 2026 at 4:52 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC), जिसमें अभी भारत का दबदबा, ऐसी समस्याओं से निपट रही है जो उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ी हैं. क्योंकि यह समस्या खेल से ज्यादा राजनीतिक हो चला है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश इस बात पर अड़ा हुआ है कि वह भारत में अपने मैच नहीं खेलेगा और राजनीतिक तनाव के कारण टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ही बहिष्कार कर दिया.

अब जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नजरिए का समर्थन करके इस आग को और भड़का दिया है, तो यह विवाद अब खेल भावना से निकल कर राजनीति की तरफ बढ़ गया है, जिसको सुलझाने के लिए ICC जैसे खेल संगठन को भी परेशानी हो रही है. इसके बावजूद, उपमहाद्वीप में क्रिकेट हमेशा से एक कूटनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार रहा है, जब भी राजनीति को इसकी जरूरत पड़ी है, तो पाकिस्तान में न खेलने का भारत का फैसला बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया (BCCI) के दायरे से बाहर से निकल जाता है, जो वैसे तो ग्लोबल क्रिकेट में सबसे प्रभावशाली संस्था है.

भारत पाकिस्ता के कप्तान
भारत पाकिस्ता के कप्तान (IANS PHOTO)

इतना ही नहीं, 2005 में पाकिस्तान में हुई द्विपक्षीय सीरीज को तनाव कम करने के लिए डिप्लोमैटिक सीरीज नाम दिया गया था, और जिया-उल-हक के जमाने की राजनीतिक बातें अक्सर खेल के बजाय राजनीतिक ताकत दिखाने के बारे में होती थीं. ऐसी परिस्थितियों में, बांग्लादेश की बेतुकी मांगें, जो तर्कसंगत नहीं हैं, उपमहाद्वीप में बड़े टूर्नामेंट आयोजित करने के बारे में ICC के नजरिए को फिर से परिभाषित करने में बहुत आगे जाएंगी.

वहीं ऐसे विवाद में अमेरिका, वेस्ट इंडीज, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर के स्थान बेहतर काम करते हैं क्योंकि तब यह उपमहाद्वीप की टीमों के लिए तटस्थ होता है और उस ड्रामे से दूर होता है जिसे सरकारें अपने निजी और वैचारिक फायदों के लिए, अगले चुनाव पर नजर रखते हुए, अपने देश के करीब रखने की जरूरत महसूस करती हैं. तटस्थ स्थानों पर एक-दूसरे के साथ खेलना लेकिन घरेलू मैदानों पर नहीं खेलना गलत है. खेल भावना की मांग है कि आप या तो खेलें या न खेलें, यह न कहें, 'मैं केवल कुछ खास शर्तों पर ही खेलूंगा.'

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (Getty Images)

इस चलन को शुरू करने का दोषी भारत को कहा जा सकता है, लेकिन सच यह है कि जब पाकिस्तान में खेलने की बात आती है तो टीम इंडिया के लिए सुरक्षा हमेशा से एक असली चिंता रही है, जिसमें सीमाओं के पार लगातार विस्फोटक राजनीतिक स्थिति युद्ध के लिए तैयार रहती है. बांग्लादेश को ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके बोर्ड ने सुरक्षा चिंता को जो वजह बताया था, उसे ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, यानी ICC ने कई लेवल की सिक्योरिटी असेसमेंट एजेंसियों से पूरी बातचीत के बाद असल में गलत साबित कर दिया है.

BCB को समझदारी से फैसला लेने और बेवजह की मांगों को छोड़ने के लिए काफी छूट और सोचने का समय दिया गया, लेकिन सच तो यह है कि बोर्ड अपने देश के कट्टरपंथी शासन के इशारों पर चल रहा है और उनके हाथों बंधक बना हुआ है, जो ऐसी बात साबित करने की कोशिश कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)

दुश्मन से दोस्त बने पाकिस्तान ने इस विवाद पर BCB का साथ दिया, जो यह दिखाता है कि यह सारा हंगामा खेल से जुड़ा नहीं है, यह भारत के खिलाफ एक इस्लामिक गुट बनाने की कोशिश है, जिसकी इस इलाके में ताकत को पाकिस्तान और अब धीरे-धीरे कट्टरपंथी बांग्लादेश दुश्मनी की नजर से देखते हैं, जबकि बांग्लादेश के भारत के साथ लंबे समय से दोस्ताना संबंध रहे हैं.

जब राजनीति सरकार खेल में दखल देती हैं, तो वे खेल खराब कर देती हैं और बांग्लादेश के सत्ता में आए नए कट्टरपंथियों के पास खुद की बनाई इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. यही वजह है कि BCB ने टूर्नामेंट के बॉयकॉट का भी ऐलान कर दिया. जिससे आने वाले सालों में उसकी क्रिकेट इकॉनमी कम हो सकती है और ICC के साथ उसके फाइनेंशियल संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है, भले ही ICC का इस टेस्ट खेलने वाले देश के साथ पांच साल का कमिटमेंट हो.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)

जब बांग्लादेश आखिरकार होश में आएगा और अपनी सरकार की वजह से की गई गलतियों को समझेगा, तब तक वर्ल्ड कप खत्म हो चुका होगा, और वह उन अविश्वसनीय देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन पर पेनल्टी लगेगी, जिससे उसके क्रिकेट के सफर पर असर पड़ेगा.

पाकिस्तान के लिए, जो किनारे से आग भड़का रहा है और बॉयकॉट में शामिल होने का कोई असली प्लान नहीं है, यह हमेशा की तरह तनाव पैदा करने का काम कर रहा है और भारत की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट को खराब करना चाहता है. उसे अब तक टूर्नामेंट के लिए अपनी वर्ल्ड कप टीम बनाने का समय तक नहीं मिला है.

टूर्नामेंट अपने शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ेगा और यह सब विवाद एक दिन पीछे छूट जाएगा, लेकिन ICC के नियमों को लेकर और सख्त होने की जरूरत है, ताकि आगे से कोई भी टीम फाइनल शेड्यूल जारी होने के बाद ऐसा कदम न उठा सके जो बांग्लादेश ने उठाया है.

