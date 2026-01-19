आंध्र प्रदेश की 'कैस नायडू' कैसे बनी पहली दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट कमेंटेटर?
female cricket commentator: कैस नायडू ने कभी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला, इसके बावजूद वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक वैश्विक आवाज बनीं.
Published : January 19, 2026 at 5:36 PM IST
अनाकापल्ली (आंध्र प्रदेश): क्रिकेट कमेंट्री में लंबे समय तक पुरुषों का दबदबा रहा है, लेकिन हाल ही में कुछ महिलाओं ने इस बाधा को तोड़ा है और कमेंट्री बॉक्स में माइक पकड़कर शानदार कमेंट्री कर रही हैं. इनमें कस्तूरी नायडू भी हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर बनकर इतिहास रचा.
कस्तूरी नायडू की लोकप्रियता कैस नायडू के नाम से है. उन्होंने महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारत में लाइव कमेंट्री करके अपने लंबे समय से संजोए सपने को भी पूरा किया. लेकिन बहुत कम क्रिकेट प्रशंसक जानते हैं कि कैस नायडू की जड़ें भारत से भी जुड़ी हैं.
कैस नायडू का पैतृक घर आंध्र में
दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जन्मी और पली-बढ़ी कस्तूरी का पैतृक घर आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में है. हालांकि उनके माता-पिता, भगवती और सन्नासी नायडू, इसी क्षेत्र के हैं, लेकिन उनके नाना अनाकापल्ली के पास वेंकोजीपालेम के थे. कैस नायडू का परिवार उनके दादा-दादी के समय दक्षिण अफ्रीका चला गया, तब भी उन्होंने अपनी मातृभूमि के साथ एक अनोखा और मजबूत रिश्ता बनाए रखा.
कस्तूरी अपनी मां से आंध्र प्रदेश के बारे में कहानियां सुनकर बड़ी हुईं, जो कभी-कभी अनाकापल्ली जाती थीं. इन कहानियों ने भारत के प्रति उनके स्नेह को पाला और उन्हें अपनी तेलुगु विरासत से भी जोड़े रखा.
कस्तूरी को स्पोर्ट्स बहुत पसंद थे
बचपन में, कस्तूरी लड़कों जैसी थीं और उन्हें खेल बहुत पसंद थे. उन्होंने नेटबॉल और रेस में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया, जिससे कम उम्र में ही एथलेटिक अनुशासन के संकेत मिले. कस्तूरी कहती हैं, 'मेरे लिए टर्निंग पॉइंट तब आया जब मैंने वेस्टइंडीज की कमेंटेटर डोना साइमंड्स को कमेंट्री करते सुना. तभी 14 साल की उम्र में, मैंने एक क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में अपनी पहचान बनाने का फैसला किया, यह एक ऐसी महत्वाकांक्षा थी जिसे उस समय बहुत कम लड़कियां पालती थीं.'
कस्तूरी की पढ़ाई और करियर
कस्तूरी ने पत्रकारिता की पढ़ाई की और रेडियो और टेलीविजन में रिपोर्टर और स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर के रूप में काम किया. 2003 में, उन्हें ICC क्रिकेट विश्व कप के दौरान टीवी होस्ट के रूप में काम करने का अवसर मिला, और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. कैस नायडू ने 2006 में हांगकांग सिक्सर टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय कमेंट्री में डेब्यू किया. बाद में, उन्होंने चार विश्व कप में एंकरिंग की, भारत-दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला को कवर किया, और कई अंतरराष्ट्रीय लीगों में काम किया.
2023 में, उन्हें क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ICC पैनल में शामिल किया गया और उन्होंने पुरुष और महिला दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कमेंट्री की है. 'हिस्टोरिक विमेन' पहल के तहत ईसा गुहा, मिताली राज और सना मीर जैसे पैनल में उनका शामिल होना स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में महिलाओं के लिए एक बड़ा मोड़ था. भारत में कमेंट्री करने का उनका सपना महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान सच हुआ, जिसे वह 'भावनात्मक' पल बताती हैं.
हर्षा भोगले से सीखा कमेंट्री का गुण
दिलचस्प बात यह है कि कास नायडू ने कभी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला. आलोचकों ने यह भी सवाल उठाया था कि बिना गेम खेले वह यह कैसे कर सकती हैं. उन्होंने हर्षा भोगले जैसे दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर से कड़ी तैयारी और मेंटरशिप ली. बहुत कम समय में, उनके ज्ञान, स्पष्टता और कहानी कहने की क्षमता ने संदेह करने वालों को चुप करा दिया और उन्हें दुनिया भर में सम्मान दिलाया.
कस्तूरी का डिजिटल प्लेटफॉर्म
2006 में, महिलाओं के खेल कवरेज की कमी को देखते हुए, कस्तूरी और उनके पति रायक ने G-Sport4Girls लॉन्च किया, जो महिला एथलीटों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. आज, G-Sport दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख महिला खेल मीडिया प्लेटफॉर्म है.
तीन बच्चों की मां, कस्तूरी अपने पारिवारिक जीवन और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाती हैं, साथ ही खेलों में महिलाओं के लिए वकालत करना जारी रखती हैं. वह कहती हैं, 'जुनून, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.'