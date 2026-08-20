हॉकी वर्ल्ड कप: पाकिस्तान पर जीत दर्ज करने के बात कप्तान हरमनप्रीत नाखुश, इस कमजोरी को सुधारने पर दिया जोर
Hockey World Cup 2026 IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया.
Published : August 20, 2026 at 10:56 AM IST
Hockey World Cup 2026: भारत ने बुधवार (19 अगस्त) को पूल D के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 5-3 से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत वर्ल्ड कप के अगले राउंड में पहुंच गया जबकि पाकिस्तान का सफर यहीं पर खत्म हो गया. इसके अलावा भारत ने इस जीत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ पिछले एक दशक से चले आ रहे अपने जीत के सिलसिले को भी जारी रखा.
डिफेंस की कमजोरियों को सुधारना होगा
5-3 से शानदार जीत हासिल करने के बावजूद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने कुछ कमजोरियों को लेकर चिंता जताई. उनका मानना है कि वर्ल्ड कप के अहम दौर में पहुंचने से पहले टीम को डिफेंस की कमजोरियों को सुधारना होगा.
India gets the 3 points! 🇮🇳 What an exciting game against Pakistan! 💥#HWC2026 pic.twitter.com/4SwC2x2I63— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 19, 2026
हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, 'कुछ मौके गंवाना सामान्य है, लेकिन हम डिफेंस में कोई गलती नहीं कर सकते.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप 25 मीटर के पास गेंद हासिल करते हैं तो हमें इस पर कब्जा बनाए रखना चाहिए. हम कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिन्हें टाला जा सकता है. पिछले दो मैच में हमने तीसरे क्वार्टर में धीमी शुरुआत से बचने की बात की थी, लेकिन आज भी हमने वही गलती की. अगले मैच के लिए यह हमारे लिए अच्छी सीख है.'
मैच में हरमनप्रीत ने 5वें और 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल किए, जबकि अभिषेक ने 11वें और 24वें मिनट में फील्ड गोल किए. जबकि हार्दिक सिंह ने एक गोल पेनल्टी स्ट्रोक में किया.
टीम के प्रदर्शन से मैं खुश हूं
मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन भी दबाव भरे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संतुष्ट दिखे. उन्होंने कहा कि खिलाड़ी पूरे मैच में टीम की रणनीति पर कायम रहे. फुल्टोन ने कहा, 'यह बड़ा मुकाबला था और बड़ा मौका भी. हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा था. मुझे खुशी है कि हम अपनी योजना पर कायम रहे. टीम के प्रदर्शन से मैं खुश हूं.'
टीम की गलतियां भारी पड़ीं
वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के सूफियान खान ने माना कि उनकी टीम की गलतियां भारत के खिलाफ भारी पड़ीं. उन्होंने कहा, 'हमने कई गलतियां कीं और हमें कड़ी मेहनत करनी होगी. भारत बहुत अच्छी टीम है. उम्मीद है कि हम इससे सीखेंगे और अगले महीने एशियाई खेलों में ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेंगे.'
Congratulations to Team India for defeating Pakistan in today’s match at the Hockey World Cup 2026.— Amit Shah (@AmitShah) August 19, 2026
With spectacular command of the game and thrilling sporting skills, you have upheld India’s decade-long dominance.
My best wishes for the matches to come.#INDvsPAK pic.twitter.com/auW180MIeg
गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम की तारीफ की
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को हराने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में आज के मैच में पाकिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया को बधाई. खेल पर शानदार पकड़ और बेहतरीन खेल कौशल के साथ, आपने भारत के दशकों पुराने दबदबे को कायम रखा है. आने वाले मैचों के लिए मेरी शुभकामनाएं.'