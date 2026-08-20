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हॉकी वर्ल्ड कप: पाकिस्तान पर जीत दर्ज करने के बात कप्तान हरमनप्रीत नाखुश, इस कमजोरी को सुधारने पर दिया जोर

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ( AP Photo )

Hockey World Cup 2026: भारत ने बुधवार (19 अगस्त) को पूल D के अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 5-3 से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ भारत वर्ल्ड कप के अगले राउंड में पहुंच गया जबकि पाकिस्तान का सफर यहीं पर खत्म हो गया. इसके अलावा भारत ने इस जीत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ पिछले एक दशक से चले आ रहे अपने जीत के सिलसिले को भी जारी रखा. डिफेंस की कमजोरियों को सुधारना होगा

5-3 से शानदार जीत हासिल करने के बावजूद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने कुछ कमजोरियों को लेकर चिंता जताई. उनका मानना है कि वर्ल्ड कप के अहम दौर में पहुंचने से पहले टीम को डिफेंस की कमजोरियों को सुधारना होगा. हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, 'कुछ मौके गंवाना सामान्य है, लेकिन हम डिफेंस में कोई गलती नहीं कर सकते.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप 25 मीटर के पास गेंद हासिल करते हैं तो हमें इस पर कब्जा बनाए रखना चाहिए. हम कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिन्हें टाला जा सकता है. पिछले दो मैच में हमने तीसरे क्वार्टर में धीमी शुरुआत से बचने की बात की थी, लेकिन आज भी हमने वही गलती की. अगले मैच के लिए यह हमारे लिए अच्छी सीख है.'