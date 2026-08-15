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हॉकी वर्ल्ड कप का आज से आगाज, जानें भारत का शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल ( IANS )

Hockey World Cup 2026: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आज (15 अगस्त) से नीदरलैंड और बेल्जियम में शुरू हो गया है. 1998 के बाद पहली बार पुरुष और महिला टूर्नामेंट एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं. पुरुषों का का फाइनल और तीसरे स्थान के लिए मैच 30 अगस्त को होगा जबकि महिलाओं का फाइनल और ब्रॉन्ज मेडल मैच 29 अगस्त को खेला जाएगा. टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम पाकिस्तान रही है जिसने अब तक कुल चार बार खिताब जीते जबकि नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तीन तीन बार चैंपियन रहे. बेल्जियम और भारत ने एक बार ट्रॉफी अपने नाम की. भारतीय टीमें हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जहां उनका लक्ष्य 50 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे सूखे को खत्म करना है, भारतीय पुरुष टीम 1975 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद से कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है. वहीं महिला टीम 1974 में हुए पहले महिला वर्ल्ड कप में चौथे स्थान पर रही थी. हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की टीमें

टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही है, जिनको चार-चार के ग्रुप में बांटा गया है. भारत को पूल D में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है. जबकि महिला टीम को भी पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है. पुरुष टीम के ग्रुप पूल A: नीदरलैंड, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, जापान

पूल B: बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया

पूल C: ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका

पूल D: इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, वेल्स