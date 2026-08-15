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हॉकी वर्ल्ड कप का आज से आगाज, जानें भारत का शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी जानकारी

हॉकी वर्ल्ड कप 1998 के बाद पहली बार पुरुष और महिला टूर्नामेंट एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं.

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का शेड्यूल (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
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Hockey World Cup 2026: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आज (15 अगस्त) से नीदरलैंड और बेल्जियम में शुरू हो गया है. 1998 के बाद पहली बार पुरुष और महिला टूर्नामेंट एक साथ आयोजित किए जा रहे हैं. पुरुषों का का फाइनल और तीसरे स्थान के लिए मैच 30 अगस्त को होगा जबकि महिलाओं का फाइनल और ब्रॉन्ज मेडल मैच 29 अगस्त को खेला जाएगा.

टूर्नामेंट की सबसे कामयाब टीम पाकिस्तान रही है जिसने अब तक कुल चार बार खिताब जीते जबकि नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तीन तीन बार चैंपियन रहे. बेल्जियम और भारत ने एक बार ट्रॉफी अपने नाम की.

भारतीय टीमें हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जहां उनका लक्ष्य 50 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे सूखे को खत्म करना है, भारतीय पुरुष टीम 1975 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद से कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है. वहीं महिला टीम 1974 में हुए पहले महिला वर्ल्ड कप में चौथे स्थान पर रही थी.

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की टीमें
टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें भाग ले रही है, जिनको चार-चार के ग्रुप में बांटा गया है. भारत को पूल D में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है. जबकि महिला टीम को भी पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है.

पुरुष टीम के ग्रुप

  • पूल A: नीदरलैंड, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, जापान
  • पूल B: बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया
  • पूल C: ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका
  • पूल D: इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, वेल्स

महिला टीम के ग्रुप

  • पूल A: नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान
  • पूल B: अर्जेंटीना, जर्मनी, USA, स्कॉटलैंड
  • पूल C: बेल्जियम, स्पेन, न्यूजीलैंड, आयरलैंड
  • पूल D: चीन, इंग्लैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका

भारतीय टीम का शेड्यूल

भारतीय पुरुष टीम
15 अगस्त: भारत बनाम वेल्स (शाम 4:30 बजे IST)
17 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड (शाम 6:30 बजे IST)
19 अगस्त: भारत बनाम पाकिस्तान (शाम 6:30 बजे IST)

भारतीय महिला टीम
16 अगस्त: चीन बनाम भारत (शाम 4:30 बजे IST)
18 अगस्त: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (शाम 6:30 बजे IST)
20 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड (शाम 6:30 बजे IST)

भारतीय टीम का स्क्वाड

पुरुष टीम
गोलकीपर: मोहित एचएस, सूरज करकेरा
डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच
मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालागे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा, विवेक सागर प्रसाद
फॉरवर्ड: दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह, अभिषेक.

महिला टीम
गोलकीपर: सविता, बिचू देवी खारीबाम
डिफेंडर: इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंतलुंगी, ज्योति, शिल्पी डबास
मिडफील्डर: निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, दीपिका सोरेंग
फॉरवर्ड: लालरेम्सियामी, रुतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर, ब्यूटी डुंगडुंग

हॉकी वर्ल्ड कप का लाइव मैच कहां देखें?
हॉकी वर्ल्ड कप के मैच स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देखे जा सकते हैं. जबकि मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टार ऐप पर भी उपलब्ध होगी.

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