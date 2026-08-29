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हॉकी वर्ल्ड कप: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 8वें स्थान पर किया फिनिश, बेल्जियम ने पेनल्टी शूटआउट में हराया

मैच की बात करें तो भारत ने छठे मिनट में अभिषेक के गोल से खाता खोला, जबकि बेल्जियम ने दूसरे क्वार्टर में लगातार दो गोल करके जवाब दिया. रोमन डुवेकोट और ह्यूगो लाबाउचेरे ने मेजबान टीम को 2-1 से आगे कर दिया.

पेनल्टी शूटआउट में भारत के लिये शिलानंद लाकड़ा, दिलप्रीत सिंह और अभिषेक ने गोल किये जबकि हरमनप्रीत और सुखजीत सिंह के निशाने चुके. वहीं बेल्जियम के लिये टॉम बून, आर्थर डि स्लूवेर, अलेक्जेंडर हेंडरिक्स और रोमन डुवेकोट ने गोल दागे जबकि विक्टर फूबर्ट का निशाना नहीं लगा.

रेगुलेशन समय में दोनों टीमों का स्कोर 3-3 से बराबर रहने की वजह से मैच शूटआउट तक पहुंचा. जहां दुनिया की दूसरे नंबर की टीम बेल्जियम ने जीत दर्ज करके वर्ल्ड कप में सातवां स्थान हासिल किया.

Hockey World Cup 2026: आठ बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम ने वर्ल्ड कप में काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया. वो शुक्रवार को वावरे के बेल्फियस हॉकी एरिना में खेले गए 7वें-8वें स्थान के क्लासिफिकेशन मैच में मेजबान बेल्जियम से शूटआउट में 3-4 से हारकर वर्ल्ड कप 2026 में आठवें स्थान पर रहें.

हाफ-टाइम के ठीक बाद हरमनप्रीत ने पेनल्टी-कॉर्नर ड्रैग-फ्लिक से बराबरी की. चौथे क्वार्टर में निकोलस डी केर्पेल ने बेल्जियम को फिर से बढ़त दिलाई. लेकिन मैच खत्म होने में सिर्फ 26 सेकंड बाकी थे, तभी भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला और हरमनप्रीत ने कोई गलती नहीं की, जिससे मैच शूटआउट में चला गया.

भारत के लिये छठे मिनट में अभिषेक ने फील्ड गोल किया जबकि हरमनप्रीत ने 31वें और 60वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया. बेल्जियम के लिये रोमन डुवेकोट (22वां) हुगो लाबूशेरे (23वां) , निकोलस डि करपल (47वां) ने गोल किए.

वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन

51 साल बाद विश्व कप में पदक जीतने का सपना लेकर आई भारतीय टीम ने पहले दौर में वेल्स को 3 -1 से और पाकिस्तान को 5 -3 से हराया लेकिन इंग्लैंड से 2 -4 से हार गई. दूसरे दौर में हरमनप्रीत सिंह की टीम एक भी अंक नहीं बना सकी और नीदरलैंड के खिलाफ आखिरी 19 मिनट में तीन गोल गंवाकर 1 -3 से हार गई जबकि अर्जेंटीना ने उसे 5 -3 से हराकर सेमीफाइनल की रही सही उम्मीदें भी खत्म कर दी थी.

महिला टीम का शानदार प्रदर्शन

इससे पहले एम्सटेलवीन में गुरुवार को भारतीय महिला टीम ने दुनिया की नंबर 5 टीम जर्मनी को 3-1 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया. यह वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. इससे पहले 1974 में हुए पहले टूर्नामेंट में टीम चौथे स्थान पर रही थी. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक हार का सामना किया. उन्होंने चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बेहतर रैंकिंग वाली टीमों के साथ मैच ड्रॉ कराए और दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराया. आखिर में, मुख्य कोच सोजर्ड मारिजने के मार्गदर्शन में जर्मनी पर जीत के साथ उन्होंने अपना अभियान पूरा किया.

इस ऐतिहासिक ऐतिहासिक वर्ल्ड कप प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया ने महिला टीम को 50 लाख रुपये के इनाम की घोषणा भी की. टीम को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्म डॉ. दिलीप टिर्की ने कहा, 'यह भारतीय महिला हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक परिणाम है. 52 साल बाद वर्ल्ड कप में पांचवें स्थान पर रहना इस टीम की कड़ी मेहनत, हिम्मत और लड़ने के जज्बे का सबूत है, जो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान दिखाया. हॉकी इंडिया की ओर से, मैं टीम के लिए 50 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा करते हुए खुश हूं. यह हमारी तरफ से उनकी सराहना का एक छोटा सा तोहफा है और मुझे उम्मीद है कि इससे खिलाड़ियों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी.'