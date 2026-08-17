ETV Bharat / sports

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत को पहली हार का सामना, इंग्लैंड ने 4-2 से दी मात

Hockey World Cup 2026: ग्रुप D मैच में भारत को इंग्लैंड से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा.

भारतीय पुरुष हॉकी टीम
भारतीय पुरुष हॉकी टीम (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 8:26 PM IST

|

Updated : August 17, 2026 at 8:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hockey World Cup 2026: इंग्लैंड ने भारत को एक बार फिर वर्ल्ड कप में हरा दिया है. एम्स्टेलवीन में खेले गए पूल D के एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4-2 से मात दी. मैच में भारत ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बढ़त बनाई थी.

दूसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत सिंह (16वें मिनट) और दिलप्रीत सिंह (24वें मिनट) ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की और दबदबा बनाते हुए तीसरे क्वार्टर में स्टुअर्ट रशमेयर (38वें मिनट) और हेनरी क्रॉफ्ट (42वें मिनट) के गोल से स्कोर 3-2 कर दिया.

इसके बाद बैंडुराक ने 54वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके इंग्लैंड को 4-2 से बढ़त दिलाई जो निर्णायक साबित हुई. इस जीत के साथ इंग्लैंड पूल D अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गया है. जबकि भारत दूसरे स्थान पर है.

दो मैच में तीन अंक हासिल कर चुका भारत अब बुधवार 19 अगस्त को अपने अंतिम पूल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जीत या ड्रॉ करके दूसरे दौर में जगह बनाने की कोशिश करेगा. पाकिस्तान के दो मैच में एक अंक है. पाकिस्तान के खिलाफ हार भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर देगी.

बता दें कि भारत ने शनिवार को अपने अभियान की शुरुआत वेल्स को 3-1 से हराकर की थी. मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल किये जबकि संजय ने भी पहला गोल पेनल्टी कॉर्नर पर दागा.

Last Updated : August 17, 2026 at 8:36 PM IST

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND HOCKEY WORLD CUP
हॉकी वर्ल्ड कप 2026
भारतीय पुरुष हॉकी टीम
INDIA VS ENGLAND
HOCKEY WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.