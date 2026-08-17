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हॉकी वर्ल्ड कप में भारत को पहली हार का सामना, इंग्लैंड ने 4-2 से दी मात

Hockey World Cup 2026: इंग्लैंड ने भारत को एक बार फिर वर्ल्ड कप में हरा दिया है. एम्स्टेलवीन में खेले गए पूल D के एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4-2 से मात दी. मैच में भारत ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बढ़त बनाई थी.

दूसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत सिंह (16वें मिनट) और दिलप्रीत सिंह (24वें मिनट) ने गोल करके भारत को बढ़त दिलाई, लेकिन इंग्लैंड ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी की और दबदबा बनाते हुए तीसरे क्वार्टर में स्टुअर्ट रशमेयर (38वें मिनट) और हेनरी क्रॉफ्ट (42वें मिनट) के गोल से स्कोर 3-2 कर दिया.

इसके बाद बैंडुराक ने 54वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके इंग्लैंड को 4-2 से बढ़त दिलाई जो निर्णायक साबित हुई. इस जीत के साथ इंग्लैंड पूल D अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गया है. जबकि भारत दूसरे स्थान पर है.