हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत के सामने इंग्लैंड का चैलेंज, 32 साल से नहीं मिली है जीत
Hockey World Cup 2026: भारतीय पुरुष टीम आज शाम 6:30 बजे हॉकी वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से भिड़ने वाली है.
Published : August 17, 2026 at 4:36 PM IST
Hockey World Cup 2026: हॉकी वर्ल्ड कप के पूल चरण में आज (17 अगस्त) भारत के सामने इंग्लैंड की सबसे कठिन चुनौती होगी. क्योंकि भारत को वर्ल्ड कप में 32 साल से इंग्लैंड पर कोई जीत नहीं मिली है.
दोनों ही टीमों ने वर्ल्ड कप में जीत से साथ अपने अभियान की शुरुआत की है. भारत ने अपने पहले मैच में विश्व रैंकिंग में अपने से छह पायदान नीचे 15वें स्थान पर काबिज वेल्स को 3 -1 से मात दी. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल किये जबकि संजय ने भी पहला गोल पेनल्टी कॉर्नर पर दागा. वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 4-1 से मात दी.
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Coming off a 3–1 win over Wales, the Indian Men’s Team return to Pool D action as they take on England in their second game of the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026 today! 🇮🇳🏆
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आज वर्ल्ड कप में भारत का सामना वर्ल्ड रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज इंग्लैंड से होगा. जिसके खिलाफ भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. आखिरी बार भारत को 1994 में सिडनी में पांचवें छठे स्थान के मुकाबले में एक गोल से जीत मिली थी.
इसके बाद 1998 में दोनों टीमों का सामना नहीं हुआ लेकिन अगले तीन विश्व कप (2002, 2006 और 2010) में इंग्लैंड ने भारत को 3 -2 के समान अंतर से हराया. 2018 में दोनों टीमों की टक्कर नहीं हुई और 2023 में पिछले विश्व कप में दोनों ने गोलरहित ड्रॉ खेला.
अब तक दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में कुल 9 मैच खेले गए हैं. जिसमें इंग्लैंड के 4 मैच जीते हैं जबकि भारत को 3 मैच में जीत मिली है और दो में ड्रॉ रहे.
वर्ल्ड कप से पहले प्रो लीग के लंदन चरण में भारत का सामना इंग्लैंड से हुआ था जिसमें दोनों टीमों ने पेनल्टी शूटआउट में एक एक जीत दर्ज करके बोनस अंक हासिल किये थे. इंग्लैंड 16 मैचों में से सिर्फ दो गंवाकर प्रो लीग 2025 -26 की तालिका में बेल्जियम के बाद दूसरे स्थान पर रहा जबकि भारतीय टीम नौ टीमों में सिर्फ पाकिस्तान से ऊपर आठवें स्थान पर रही.
पूल डी में भारत को इसके बाद पाकिस्तान से 19 अगस्त को खेलना है.