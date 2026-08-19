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हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, जानें किस टीम का पलड़ा भारी?

वैगनर हॉकी स्टेडियम में होने वाला यह हाई-वोल्टेज मुकाबला तय करेगा कि सेमीफाइनल की दौड़ में कौन बना रहता है.

हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला
हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान के बीच महामुकाबला (FIH X Handle)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 3:35 PM IST

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Ind vs Pak in Hockey World Cup: हॉकी वर्ल्ड कप में आज (19) भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला होने वाला है. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा. यह हाई-वोल्टेज मुकाबला तय करेगा कि सेमीफाइनल की दौड़ में कौन बना रहता है. इसलिए दोनों टीमों के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं है.

भारत अभी पूल D में तीन अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. उन्होंने वेल्स के खिलाफ 3-1 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन फिर इंग्लैंड से 2-4 से हार गए. वहीं, पाकिस्तान को अपने दो मैचों में एक अंक मिला है. उनका वेल्स के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा और इंग्लैंड से उन्हें 1-4 से हार का सामना करना पड़ा.

पूल D में इंग्लैंड ने अपने दोनों मैच जीत लिए हैं और इस पूल में शीर्ष दो में अपनी जगह पक्की कर ली है, इसलिए दूसरी जगह के लिए मुकाबला अब आखिरी दो मैचों पर आ गया है: भारत बनाम पाकिस्तान और इंग्लैंड बनाम वेल्स.

पूल में दूसरा स्थान पक्का करने के लिए भारत को कम से कम ड्रॉ की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान और वेल्स को अपने अभियान को जीवित रखने के लिए जीतना जरूरी है.

टिकट हुए सोल्ड आउट
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच को लेकर नीदरलैंड में काफी उत्साह है. इस हाई वोल्टेज मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं. जिससे 10 हजार दर्शकों की क्षमता वाला वेगनेर स्टेडियम मैच के दौरान खचाखच भरा रहेगा. टिकटों की अलग-अलग श्रेणियां रखी गई हैं. नीदरलैंड के मुकाबलों को छोड़कर अन्य मैचों के लिए साउथ स्टैंड के टिकट की कीमत 35 यूरो से शुरू हुई, जबकि कवर किए गए मेन स्टैंड का डे टिकट 57 यूरो का था. हॉस्पिटैलिटी टिकट की कीमत 251.34 यूरो रखी गई है.

नीदरलैंड में रह रहे भारतीय मूल के लोग इस मुकाबले को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं. पिछले आठ साल से नीदरलैंड में रह रहीं अंजना पब्बी ने पीटीआई से कहा, 'मैं अपने परिवार के साथ भारत-पाकिस्तान मैच देखना चाहती थी, लेकिन अब टिकट उपलब्ध नहीं हैं. भारतीय टीम पहली बार यहां विश्व कप खेल रही है, इसलिए हम बेहद उत्साहित थे.' अंजना ने कहा कि अब वह टीवी पर मुकाबला देखेंगी और कप्तान हरमनप्रीत सिंह तथा पूरी भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाएंगी.

53 साल बाद
भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला नीदरलैंड के वेगनेर स्टेडियम में खेला जाएगा. इस स्टेडियम पर इससे पहले 31 अगस्त 1973 को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए थे. अब 53 साल बाद फिर से ये स्टेडियम दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों की मेजबानी के लिए तैयार है.

1973 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था. बीपी गोविंदा ने 62वें मिनट में निर्णायक गोल कर भारत को फाइनल में पहुंचाया था. जहां भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से हुआ. अतिरिक्त समय के बाद भी मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ. इसके बाद पेनल्टी स्ट्रोक में नीदरलैंड ने 4-2 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम कर लिया.

भारत का पाकिस्तान पर दबदबा
भारत अपने पड़ोसी के खिलाफ हालिया शानदार रिकॉर्ड के साथ मैदान में उतरेगा. पिछले 10 सालों में, 2016 साउथ एशियन गेम्स के फाइनल के बाद से, दोनों टीमें 19 बार आमने-सामने हुई हैं, जिनमें से भारत ने 17 मैच जीते हैं और बाकी दो मैच ड्रॉ रहे हैं. यानी पाकिस्तान ने एक दशक से भारत को नहीं हराया है. यह आंकड़ा बताता है कि हाल के वर्षों में ताकत का संतुलन कितना बदल गया है.

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कु 5 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 3 मैच जीते हैं जबकि पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं. वर्ल्ड कप मैचों में भारत ने कुल 10 गोल किए हैं और पाकिस्तान ने 7 गोल किए हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचों का नतीजा
1971 (बार्सिलोना): पाकिस्तान 2-1 से जीता (ग्रुप स्टेज)
1973 (एमस्टेलवीन): भारत 1-0 से जीता (ग्रुप स्टेज)
1975 (कुआलालंपुर): भारत 2-1 से जीता (फाइनल)
1986 (लंदन): पाकिस्तान 3-2 से जीता (ग्रुप स्टेज)
2010 (नई दिल्ली): भारत 4-1 से जीता (ग्रुप स्टेज)

कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच 183 मुकाबले हुए हैं. जिसमें पाकिस्तान ने 82 मैच जीते हैं जबकि भारत ने 69 मैच जीते हैं, और 32 मैच ड्रॉ रहे.

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