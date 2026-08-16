ETV Bharat / sports

हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की शानदार शुरुआत से कप्तान खुश, दिया ये बड़ा बयान

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ( IANS )

Hockey World Cup 2026: हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. उन्होंने शनिवार को पूल डी के पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हराया. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मैच दो गोल किए. जिसकी वजह से उनको प्लेयर आफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया. हरमनप्रीत ने 11वें और 43वें मिनट में गोल किये जबकि संजय ने आठवें मिनट में गोल दागा. अपना दूसरा वर्ल्ड कप खेल रही वेल्स टीम के लिये एकमात्र गोल सैम वेल्श ने 56वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दागा. मैच के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टीम के इस प्रदर्शन पर खुशी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि पहले मैच में अच्छे अंतर से जीत दर्ज करके पूरे तीन अंक हासिल करना महत्वपूर्ण था.