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हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की शानदार शुरुआत से कप्तान खुश, दिया ये बड़ा बयान

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वेल्स को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप अभियान की शानदार शुरुआत की.

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2026 at 11:36 AM IST

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Hockey World Cup 2026: हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. उन्होंने शनिवार को पूल डी के पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हराया. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने मैच दो गोल किए. जिसकी वजह से उनको प्लेयर आफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया.

हरमनप्रीत ने 11वें और 43वें मिनट में गोल किये जबकि संजय ने आठवें मिनट में गोल दागा. अपना दूसरा वर्ल्ड कप खेल रही वेल्स टीम के लिये एकमात्र गोल सैम वेल्श ने 56वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दागा.

मैच के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टीम के इस प्रदर्शन पर खुशी का इजहार किया. उन्होंने कहा कि पहले मैच में अच्छे अंतर से जीत दर्ज करके पूरे तीन अंक हासिल करना महत्वपूर्ण था.

हरमनप्रीत ने कहा, 'हमने बहुत अच्छा खेला. हमारा लक्ष्य यही था कि मैच दर मैच मौके बनाने हैं और गोल करने हैं. मैन आफ द मैच या कौन गोल कर रहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है. बस गोल होने चाहिये. उसी मानसिकता से खेले थे.'

उन्होंने जीत के साथ शुरूआत को अहम बताते हुए कहा, 'पहले मैच में जीत का अंतर अच्छा रखना था. हम 3 -1 से जीते और तीन अंक लिये जो अच्छा परिणाम है.'

वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि उतार चढाव खेल का हिस्सा है. अभी टीम का फोकस विश्व कप पर है और टीम अच्छे फॉर्म में है, अच्छी तैयारी से आई है और जीत का पूरा यकीन है.

भारतीय पुरुष टीम का अगला मुकाबला 17 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ है. जो भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा.

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