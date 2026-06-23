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ओलंपिक दिवस पर झारखंड को बड़ी सौगात, राष्ट्रीय हॉकी कैंप के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन

राष्ट्रीय हॉकी कैंप के लिए झारखंड के आधा दर्जन खिलाड़ियों का चयन किया गया है.

Jharkhand Hockey Players selected
राष्ट्रीय हॉकी कैंप के लिए चयनित झारखंड के खिलाड़ी. (फोटो-सौ. हॉकी झारखंड.)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 1:54 PM IST

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रांची: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर झारखंड के खेल जगत के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. हॉकी इंडिया ने आगामी यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप 2026 (ओमान) की तैयारी के लिए भारतीय अंडर-18 पुरुष और महिला टीमों के राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में झारखंड के कुल छह खिलाड़ियों को जगह मिली है.

महिला वर्ग के लिए 5 और पुरुष वर्ग में एक खिलाड़ी का चयन

इनमें महिला वर्ग की पांच और पुरुष वर्ग का एक खिलाड़ी शामिल है. चयन की खबर से राज्य के हॉकी प्रेमियों और खेल समुदाय में उत्साह का माहौल है. महिला वर्ग में झारखंड की मजबूत मौजूदगी देखने को मिली है. हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026, जो 1 से 12 अप्रैल तक रांची में आयोजित हुई थी. जिसमें खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर पूरे देश से 15 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए किया गया. इनमें झारखंड की पुष्पा माझी, संदीपा कुमारी, श्रुति कुमारी, नीलम टोपनो और खिली कुमारी को राष्ट्रीय कैंप के लिए आमंत्रित किया गया है.

महिला टीम का राष्ट्रीय कोचिंग कैंप भोपाल में

महिला टीम का राष्ट्रीय कोचिंग कैंप 5 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा. कैंप के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया के जरिए भारतीय टीम का गठन किया जाएगा, जो 20 से 25 जुलाई 2026 तक ओमान में आयोजित होने वाली महिला यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप में भाग लेगी.

पुरुष वर्ग का राष्ट्रीय कोचिंग कैंप चंडीगढ़ में

वहीं पुरुष वर्ग में झारखंड के आशीष तानी पूर्ती को राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए चुना गया है. उनका चयन 1 से 12 अप्रैल 2026 तक बिहार के राजगीर में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब-जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के आधार पर हुआ है. पुरुष वर्ग का राष्ट्रीय कोचिंग कैंप 5 जुलाई से 18 जुलाई तक पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा. यह कैंप भी ओमान में होने वाली यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप की तैयारी का हिस्सा है.

झारखंड से छह खिलाड़ियों का राष्ट्रीय कैंप के लिए चयन राज्य की मजबूत हॉकी परंपरा और जमीनी स्तर पर तैयार हो रही प्रतिभाओं का प्रमाण माना जा रहा है. विशेष रूप से महिला वर्ग में 15 में से पांच खिलाड़ियों का चयन यह दर्शाता है कि झारखंड देश में हॉकी प्रतिभाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है.

हॉकी झारखंड के महासचिव ने जताया हर्ष

हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर झारखंड के छह खिलाड़ियों का भारतीय अंडर-18 राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए चयन राज्य के लिए गर्व का विषय है. यह खिलाड़ियों की मेहनत, प्रशिक्षकों के समर्पण और झारखंड में विकसित हो रहे खेल ढांचे का परिणाम है. हमें विश्वास है कि सभी चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय कैंप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम में जगह बनाकर देश और झारखंड का नाम अंतरराष्ट्रीय मंच पर रोशन करेंगे.

खेल विभाग के पदाधिकारियों ने दी शुभकामनाएं

हॉकी झारखंड और खेल विभाग, झारखंड सरकार के पदाधिकारियों ने सभी चयनित खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खिलाड़ियों का प्रदर्शन इसी तरह जारी रहा तो आने वाले वर्षों में झारखंड से कई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे.

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