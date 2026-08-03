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हॉकी की 'हैट्रिक गर्ल' को राष्ट्रपति भवन से आया निमंत्रण, स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी वंदना कटारिया

राष्ट्रपति का निमंत्रण मिलना पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का क्षण है. घर के सभी सदस्य बेहद उत्साहित हैं. निर्धारित नियमों के अनुसार दिल्ली जाकर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे. -चंद्रशेखर, वंदना कटारिया के भाई-

हॉकी की हैट्रिक गर्ल को राष्ट्रपति भवन से आया निमंत्रण: इस सम्मानजनक निमंत्रण से वंदना के परिवार में खुशी का माहौल है. वंदना कटारिया पिछले साल अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले चुकी हैं. इन दिनों वो नई खिलाड़ियों को तराश रही हैं. आगामी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तौयार करने के सिलसिले में मुंबई में हैं. ऐसे में जब उनके घर राष्ट्रपति भवन से भेजा गया निमंत्रण पत्र पहुंचा, तो परिजनों ने तुरंत फोन पर इसकी जानकारी उन्हें दी. राष्ट्रपति भवन से मिले इस विशेष आमंत्रण को परिवार ने वंदना के लंबे खेल करियर, उनकी उपलब्धियों और देश के लिए किए गए योगदान का सम्मान बताया.

हरिद्वार: भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित वंदना कटारिया को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है. राष्ट्रपति की ओर से भेजा गया यह निमंत्रण पत्र शनिवार को डाक विभाग ने हरिद्वार के रोशनाबाद गांव स्थित उनके आवास पर पहुंचाकर परिजनों को सौंपा.

वंदना कटारिया को राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आने पर परिवार खुश: चंद्रशेखर ने देश के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनकी बहन का नहीं, बल्कि हरिद्वार और उस छोटे से गांव का भी सम्मान है, जहां से निकलकर वंदना ने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया. उन्होंने कहा कि एक छोटे से गांव की बेटी का राष्ट्रपति भवन के विशेष समारोह के लिए आमंत्रित होना इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है. वंदना की उपलब्धियां आज देशभर की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.

भावुक हुआ हॉकी प्येलर का परिवार: चंद्रशेखर ने भावुक होते हुए बताया कि उनकी मां इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं, लेकिन इस खुशी के मौके पर पिता की कमी भी परिवार को महसूस हो रही है. उन्होंने कहा कि यदि उनके पिता आज जीवित होते, तो अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर सबसे अधिक गर्व उन्हें ही होता.

राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिलने पर परिवार खुश है (Photo courtesy- Vandana Kataria family)

भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं वंदना कटारिया: गौरतलब है कि वंदना कटारिया भारतीय महिला हॉकी की सबसे सफल खिलाड़ियों में शुमार हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके शानदार प्रदर्शन और भारतीय खेल जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है. वो हरिद्वार के रोशनाबाद गांव की निवासी हैं. यहीं पर उन्होंने पढ़ाई लिखाई के साथ हॉकी खेलने की तैयारी शुरू की थी. इंटरनेशनल खेलों में गोल की हैट्रिक लगाने के बाद वो हैट्रिक गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हो गईं. पूर्व में देश के प्रधानमंत्री से वो मिल चुकी हैं और इस बार राष्ट्रपति भवन से उन्हें बुलावा आया है. बता दें कि रोशनाबाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैदान है, जिसका नाम वंदना कटारिया के नाम पर ही रखा गया है. ये आज वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम से प्रसिद्ध है.

वंदना कटारिया ने पिछले साल संन्यास लिया था: भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी रहीं वंदना कटारिया ने मंगलवार, 1 अप्रैल 2025 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया था. उन्होंने 2009 में इंटरनेशनल हॉकी में डेब्यू किया था. वो टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा रही थीं. वंदना ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया, क्योंकि वह ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं.

वंदना कटारिया 320 अंतरराष्ट्रीय मैचों के साथ भारतीय महिला हॉकी में सबसे अधिक कैप्ड खिलाड़ी भी रही हैं. उन्होंने इन मुकाबलों में कुल 158 गोल किए थे. अपने लगभग 15 साल के करियर के दौरान वंदना कटारिया ने 2 ओलंपिक गेम्स (रियो 2016, टोक्यो 2020), 2 FIH हॉकी महिला विश्व कप (2018, 2022), 3 राष्ट्रमंडल खेलों (2014, 2018, 2022) और 3 एशियाई खेलों (2014, 2018, 2022) में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

वंदना कटारिया ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (2016, 2023) और FIH हॉकी महिला राष्ट्र कप (2022) में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उन्होंने एशियाई खेल 2018, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जापान 2013 और महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी डोंगहे 2018 में रजत पदक जीतने वाली टीम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके साथ ही वंदना 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं.

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