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सिरसा के कबड्डी खिलाड़ी राजेंद्र सिंह के गांव में 'गोल्डन' जीत का जश्न, कोच बोले- 'ओलंपिक में भी पदक की उम्मीद'

Hockey player Rajendra Singh ( ETV Bharat )

सिरसा: जापान में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इसी के साथ दोनों ही टीमों ने ओलंपिक के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि में सिरसा के दो खिलाड़ियों का भी अहम योगदान रहा. सिरसा के जीवन नगर गांव निवासी राजेंद्र सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे, जबकि जोधकां गांव की रहने वाली सविता पूनिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान संभालते हुए शानदार प्रदर्शन किया.