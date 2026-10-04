सिरसा के कबड्डी खिलाड़ी राजेंद्र सिंह के गांव में 'गोल्डन' जीत का जश्न, कोच बोले- 'ओलंपिक में भी पदक की उम्मीद'
एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता. इस ऐतिहासिक उपलब्धि में सिरसा के कबड्डी खिलाड़ी राजेंद्र सिंह का अहम योगदान रहा.
Published : October 4, 2026 at 10:09 AM IST
सिरसा: जापान में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इसी के साथ दोनों ही टीमों ने ओलंपिक के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है. इस ऐतिहासिक उपलब्धि में सिरसा के दो खिलाड़ियों का भी अहम योगदान रहा. सिरसा के जीवन नगर गांव निवासी राजेंद्र सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा रहे, जबकि जोधकां गांव की रहने वाली सविता पूनिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान संभालते हुए शानदार प्रदर्शन किया.
कबड्डी खिलाड़ी राजेंद्र सिंह के जिले में जीत का जश्न: भारतीय पुरुष हॉकी टीम में सिरसा के जीवन नगर गांव निवासी राजेंद्र सिंह ने भी शानदार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत की ऐतिहासिक जीत में अपना योगदान दिया. राजेंद्र सिंह की इस उपलब्धि से उनके गांव और पूरे सिरसा जिले में खुशी का माहौल है. उनके माता पिता फिलहाल विदेश में हैं और वहीं से भारतीय पुरुष हॉकी टीम की इस शानदार जीत का जश्न मना रहे हैं. परिवार के लिए यह पल गर्व और खुशी से भरा हुआ है.
कोच हरविंद्र सिंह ने जताई खुशी: राजेंद्र सिंह की इस सफलता पर उनके कोच हरविंद्र सिंह ने भी खुशी जताई. सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में कोच हरविंद्र सिंह ने खिलाड़ियों को मिठाई खिलाकर भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया. इस दौरान खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला.
एक कोच होने के नाते मुझे राजेंद्र सिंह पर गर्व है. एशियन गेम्स में 100 प्रतिशत देकर उसने गोल्ड मेडल जीतने में अहम भूमिका निभाई. इसके मैं राजेंद्र के परिवार को भी बधाई देता हूं. सविता पूनिया ने भी शानदार खेल दिखा. अंतिम समय पर उसने पेनल्टी स्ट्रोक सेव किया. जिसकी बदौलत इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता. -हरविंद्र सिंह, कोच, राजेंद्र सिंह
सविता पूनिया ने भी रचा इतिहास: एशियन गेम्स में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम की इस शानदार सफलता ने देशभर के खेल प्रेमियों को खुशी दी है. वहीं सिरसा के राजेंद्र सिंह और सविता पूनिया के शानदार प्रदर्शन ने जिले का गौरव भी बढ़ाया है. दोनों खिलाड़ियों की सफलता से सिरसा के खिलाड़ियों और युवा खेल प्रतिभाओं में भी उत्साह का माहौल है. भारतीय हॉकी टीम की यह जीत आने वाले समय में देश के खिलाड़ियों के लिए नई प्रेरणा बनेगी.
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