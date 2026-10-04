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हादसे में कट गई थी हाथ की नसें, कोच ने परिवार को दी गारंटी, जानें सोनीपत के हॉकी प्लेयर अभिषेक के संघर्ष की कहानी

Hockey player Abhishek ( ETV Bharat )

सोनीपत: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है. सोनीपत के खिलाड़ी अभिषेक उस टीम का हिस्सा रहे हैं. अभिषेक ने टीम की जीत में अहम योगदान दिया. इस जीत के बाद अभिषेक के घर जश्न का माहौल है. परिवार ने जमकर आतिशबाजी की और पूरी भारतीय हॉकी टीम को जीत की बधाई दी. भारतीय टीम के गोल्ड मेडल जीतते ही घर के बाहर जश्न शुरू हो गया. परिवार और आसपास के लोगों ने बम-पटाखे चलाकर जीत का जश्न मनाया.