हादसे में कट गई थी हाथ की नसें, कोच ने परिवार को दी गारंटी, जानें सोनीपत के हॉकी प्लेयर अभिषेक के संघर्ष की कहानी
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है. सोनीपत के खिलाड़ी अभिषेक उस टीम का हिस्सा रहे हैं. जानें उनका संघर्ष.
Published : October 4, 2026 at 10:53 AM IST
सोनीपत: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है. सोनीपत के खिलाड़ी अभिषेक उस टीम का हिस्सा रहे हैं. अभिषेक ने टीम की जीत में अहम योगदान दिया. इस जीत के बाद अभिषेक के घर जश्न का माहौल है. परिवार ने जमकर आतिशबाजी की और पूरी भारतीय हॉकी टीम को जीत की बधाई दी. भारतीय टीम के गोल्ड मेडल जीतते ही घर के बाहर जश्न शुरू हो गया. परिवार और आसपास के लोगों ने बम-पटाखे चलाकर जीत का जश्न मनाया.
सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी अभिषेक के घर जश्न: हर तरफ भारत की जीत की खुशी दिखाई दी, तो वहीं परिवार ने भारतीय हॉकी टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी. अभिषेक के परिवार के लिए ये जीत सिर्फ एक मेडल की खुशी नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष की जीत है, जिसे अभिषेक ने बचपन से जिया है.
हॉकी टीम में फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं अभिषेक: अभिषेक नैन हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले भारतीय फील्ड हॉकी टीम के एक बेहतरीन स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं. वह मैदान पर अपने आक्रामक खेल और बेहतरीन ड्रिबलिंग शैली के लिए जाने जाते हैं.
बचपन में लगी थी चोट: अभिषेक के पिता जगदीश ने बताया कि "जब अभिषेक करीब 10-11 साल के थे, तब प्रैक्टिस से पहले वह मैदान के पास लगे जामुन (Blackberry) के पेड़ पर चढ़ गए थे. नीचे उनके स्कूल के हिंदी शिक्षक और हॉकी कोच शमशेर सिंह दहिया खड़े थे. कोच को देखकर अभिषेक घबरा गए और उन्होंने अचानक पेड़ से नीचे छलांग लगा दी. कूदते समय उनका बायां हाथ पास की दीवार पर लगी कांटेदार बाड़ (Barbed Wire) और कांच के टुकड़ों में बुरी तरह फंस गया."
हादसे में कट गई थी हाथ की नसें: इस हादसे में उनके बाएं हाथ की नसें कट गईं और बहुत तेजी से खून बहने लगा. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वे दो हफ्तों तक आईसीयू में भर्ती रहे और हाथ पर 15 टांके आए. डॉक्टरों का कहना था कि अगर उन्हें अस्पताल पहुंचाने में 5 मिनट की भी देरी हो जाती, तो उनकी जान जा सकती थी. डॉक्टरों ने साफ़ तौर पर कह दिया था कि यह गंभीर चोट उनके हाथ को हमेशा के लिए प्रभावित कर सकती है और उन्हें हॉकी छोड़नी होगी.
खौफनाक हादसे के बाद डर गया था परिवार, कोच ने ली गारंटी: अभिषेक का परिवार इस हादसे के बाद बुरी तरह डर गया था. बार-बार चोट लगने और इस जानलेवा घटना के कारण माता-पिता ने उन्हें हॉकी खेलने से मना कर दिया. ऐसे समय में स्कूल के हिंदी शिक्षक और उनके पहले कोच शमशेर सिंह दहिया आगे आए. उन्होंने अभिषेक के माता-पिता को मनाया और जिम्मेदारी ली कि वे आगे से अभिषेक का पूरा ख्याल रखेंगे. कोच के भरोसे पर ही परिवार ने अभिषेक को दोबारा मैदान पर जाने की इजाजत दी.
संसाधनों की कमी: अभिषेक नैन की मां ने बताया कि शुरुआती दिनों में स्थानीय टूर्नामेंट खेलने जाने के लिए टीम के पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे. अभिषेक अपने कोच और साथियों के साथ एक ही ऑटो में ठंसकर सफर तय करते थे. एक राज्य-स्तरीय टूर्नामेंट के दौरान उनकी 3 हॉकी स्टिक्स टूट गईं. तब उनकी मां ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा था, "दिल मत छोटा कर, 3 कम पड़ी हैं तो मैं तुझे 10 स्टिक्स लाकर दूंगी."
करियर का बड़ा झटका: साल 2016 में उन्हें जूनियर नेशनल कैंप के लिए नहीं चुना गया. यह उनके लिए बड़ा मानसिक झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. वह सीनियर टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद के ट्रेनिंग शेड्यूल को देखकर खुद अकेले लोकल ट्रेनों में सफर कर अभ्यास करने जाते थे. उनकी यही 'जिद्दी' प्रवृत्ति उन्हें आखिरकार 2022 में भारतीय सीनियर टीम तक ले आई.
ये भी पढ़ें- सिरसा के कबड्डी खिलाड़ी राजेंद्र सिंह के गांव में 'गोल्डन' जीत का जश्न, कोच बोले- 'ओलंपिक में भी पदक की उम्मीद'
ये भी पढ़ें- एशियन गेम्स में गोल्ड दिलाने वाले सुनील मलिक का करनाल में जोरदार स्वागत, संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की सुनाई कहानी
ये भी पढ़ें- एशियन गेम्स में झज्जर के रेसलर अमन सहरावत ने जीता गोल्ड, बचपन में माता-पिता को खोया, दादा और चाचा के साथ किया संघर्ष