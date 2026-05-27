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हॉकी पाठशाला : देशभर में हॉकी की नई क्रांति, झारखंड बनेगा केंद्र

हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह का कहना है कि झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार खिलाड़ियों को खेल की बुनियादी तकनीक और वैज्ञानिक प्रशिक्षण नहीं मिल पाता. उन्होंने कहा कि राज्य के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे सिर्फ बांस की स्टिक लेकर अभ्यास करते हैं. उनमें जुनून और मेहनत की कमी नहीं होती, लेकिन उन्हें खेल के नियम, तकनीकी समझ और आधुनिक प्रशिक्षण की जरूरत होती है. हॉकी पाठशाला इसी कमी को दूर करने का प्रयास है.

झारखंड की धरती ने भारतीय हॉकी को कई दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं. ओलंपियन सिलवानुस डुंगडुंग, मनोहर टोपनो, सावित्री पूर्ति, सुमराय टेटे, असुंता लकड़ा, निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी जैसे कई खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है. यही वजह है कि हॉकी इंडिया चाहता है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में छिपी प्रतिभाओं को तकनीकी रूप से और मजबूत किया जाए ताकि आने वाले वर्षों में और अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकें.

झारखंड में इस योजना को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राज्य को लंबे समय से भारतीय हॉकी की नर्सरी माना जाता रहा है. राज्य के सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची और आसपास के आदिवासी बहुल इलाकों में हॉकी सिर्फ खेल नहीं बल्कि जीवनशैली का हिस्सा है. यहां के बच्चे बचपन से ही लकड़ी या बांस की स्टिक बनाकर मैदान में उतर जाते हैं. संसाधनों की कमी के बावजूद यहां से कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने देश के लिए पदक जीते और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया.

हॉकी पाठशाला दरअसल एक विशेष डिजिटल वीडियो सीरीज और प्रशिक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं, उभरते खिलाड़ियों और हॉकी प्रेमियों को खेल की बुनियादी और उन्नत तकनीकों से परिचित कराना है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तथा अनुभवी कोच हॉकी के विभिन्न पहलुओं को सरल भाषा में समझाते हैं. इसमें ड्रिब्लिंग, पासिंग, डिफेंस, पेनल्टी कॉर्नर, गोलकीपिंग, फिटनेस, खेल के नियम और मैच के दौरान मानसिक तैयारी जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाती है. हॉकी इंडिया का मानना है कि अगर खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर पर सही तकनीकी ज्ञान मिल जाए तो उनकी प्रतिभा और बेहतर तरीके से निखर सकती है.

यह पहल डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खिलाड़ियों को हॉकी के तकनीकी ज्ञान, नियम और आधुनिक कौशल से जोड़ने का प्रयास है. हॉकी इंडिया ने इस योजना को अपनी सभी इकाइयों के साथ साझा किया है और हॉकी झारखंड को भी विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि इस कार्यक्रम को सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जाए.

रांची : भारत में हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून, संघर्ष और गौरव की पहचान रही है. खासकर झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में हॉकी गांव-गांव की मिट्टी में बसती है. यही वजह है कि देश को सबसे अधिक प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी देने वाले राज्यों में झारखंड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है. अब इसी परंपरा को और मजबूत करने के लिए हॉकी इंडिया ने एक नई पहल शुरू की है “हॉकी पाठशाला”.

विजय शंकर सिंह बताते हैं कि हॉकी पाठशाला के पहले चरण में ऑनलाइन माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी. वीडियो मॉड्यूल के जरिए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को हॉकी की बारीकियां सिखाई जाएंगी. इसमें अलग-अलग स्तर के खिलाड़ियों के लिए अलग सामग्री तैयार की जाएगी ताकि शुरुआती खिलाड़ी से लेकर उन्नत स्तर के खिलाड़ी तक सभी इसका लाभ उठा सकें. हॉकी झारखंड की विभिन्न इकाइयों को भी इन वीडियो और प्रशिक्षण सामग्री से जोड़ा जाएगा.

हॉकी खेलते खिलाड़ी (Etv Bharat)

इंटरनेट की उपलब्धता को देखते हुए ऑफलाइन पाठशाला की भी है योजना

हालांकि, झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं की सीमाएं भी एक बड़ी चुनौती हैं. कई गांवों में अब भी ऑनलाइन संसाधनों की पहुंच सीमित है. इसे देखते हुए हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने ऑफलाइन मॉडल पर भी जोर दिया है. जहां ऑनलाइन माध्यम नहीं पहुंच पाएगा, वहां प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों के जरिए कैंप आयोजित किए जाएंगे. चयनित खिलाड़ियों को मैदान में सीधे प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें हॉकी पाठशाला की सामग्री से जोड़ा जाएगा.

पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को जोड़ने की योजना

इस पहल की खास बात यह भी है कि इसमें पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है. हॉकी झारखंड चाहता है कि राज्य के दिग्गज खिलाड़ी अपने अनुभव नई पीढ़ी के साथ साझा करें. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रेरणा भी मिलेगी और उन्हें यह समझने का मौका मिलेगा कि सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत और सही मार्गदर्शन से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा जा सकता है.

हॉकी खेलते खिलाड़ी (Etv Bharat)

खेल विशेषज्ञ प्रवीण सिंह का मानना है कि हॉकी पाठशाला सिर्फ प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर हॉकी संस्कृति को मजबूत करने का अभियान है. डिजिटल युग में जहां अधिकतर खेल आधुनिक तकनीक और विश्लेषण आधारित प्रशिक्षण की ओर बढ़ रहे हैं, वहां ग्रामीण प्रतिभाओं को भी इन सुविधाओं से जोड़ना बेहद जरूरी हो गया है. अगर किसी खिलाड़ी को शुरुआती उम्र में सही फिटनेस, तकनीक और खेल के नियमों की जानकारी मिलती है तो उसके आगे बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो ने कहा कि “हॉकी पाठशाला” जैसी पहल झारखंड के लिए बेहद सकारात्मक कदम साबित हो सकती है. उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की है. टोपनो के अनुसार अगर इस योजना से झारखंड के पूर्व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी जोड़ा जाए, तो युवा खिलाड़ियों को अनुभव का सीधा लाभ मिलेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में हॉकी की मजबूत परंपरा को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी.

हॉकी खेलते बच्चे (Etv Bharat)

झारखंड में हॉकी के प्रति दीवानगी

झारखंड में हॉकी के प्रति दीवानगी हमेशा से रही है, लेकिन अब जरूरत इस जुनून को आधुनिक प्रशिक्षण से जोड़ने की है. हॉकी पाठशाला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह पहल उन बच्चों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है जो गांवों के छोटे मैदानों से निकलकर देश के लिए खेलने का सपना देखते हैं.

हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड की यह कोशिश आने वाले समय में राज्य की हॉकी प्रतिभाओं को नई दिशा दे सकती है. अगर यह योजना सही तरीके से जमीनी स्तर तक पहुंचती है, तो आने वाले वर्षों में झारखंड से और अधिक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकल सकते हैं. ऐसे में हॉकी पाठशाला सिर्फ एक डिजिटल सीरीज नहीं बल्कि भारतीय हॉकी के भविष्य को मजबूत करने की बड़ी पहल बनती नजर आ रही है.

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